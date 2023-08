Še je čas za potaknjence

​Tolstice oziroma krasule so čudovite sukulente, ki so za vzgojo izjemno nezahtevne, dobro pa jih je doma imeti tudi zato, ker naj bi lastniku prinašale obilje. Zaradi slednjega se jih je prijelo tudi ime drevo denarja. V toplejših okoljih, že pri nas na Obali, uspevajo tudi na prostem, v drugih delih države pa jih lahko pozno spomladi premaknemo na vrt in jih tam pustimo do jeseni, dokler temperature vztrajajo nad desetimi stopinjami Celzija. Spomladi in poleti je še primeren čas, da krasule razmnožimo ter z njimi okrasimo še katero okensko polico ali pa nove rastline podarimo tistemu, ki mu želimo v življenju veliko dobrega, predvsem pa denarja.

Močno zalivamo le potaknjence. FOTO: Ferkhova/Getty Images

Razmnoževanje je enostavno. Izberemo čim lepše in debelejše liste ter jih z ostrim nožem, ki smo ga predhodno razkužili, odrežemo čisto pri steblu. Listke položimo na papirnato brisačko in počakamo nekaj dni, da se posušijo, odrezani del se nekoliko zaraste, nato pa jih z odrezanim delom potisnemo v vlažen substrat. Naslednjih nekaj tednov, preden bo potaknjenec pognal koreninice, skrbimo, da je substrat ves čas vlažen, nato pa posamezne liste presedimo vsakega v svoj lonček. Krasule lahko razmnožujemo tudi s potaknjenci vejic, kar pride še posebno prav, če se katera zlomi. Vejice enostavno posadimo v kakovosten substrat in ga redno zalivamo, pognale bodo korenine. Redno ali obilno zalivanje pa ne pride v poštev pri odraslih in že razvitih rastlinah, saj bodo v tem primeru korenine ali celo stebla, ki so pod zemljo, zgnile. Dovolj bo, če jim nekaj vode namenimo vsakih deset ali 14 dni.

V naravi tudi čudovito cveti. FOTO: Gulive/Getty Images

Če nismo prepričani, ali je že čas za zalivanje, v substrat do prvega členka potisnemo prst: če se nanj zemlja ni prijela, pomeni, da je dovolj suha in rastlino lahko zalijemo. Krasule postavimo na okensko polico, obrnjeno proti vzhodu, jugu ali zahodu, saj imajo rade močno sonce, na dan naj ga dobijo vsaj štiri ure. Ker se bo začela rastlina nagibati proti viru svetlobe, jo občasno obrnemo, tako se bo zravnala, sicer bo začela rasti vedno bolj postrani. Čeprav tolstice tudi cvetijo, pa pri tistih, ki bivajo v zaprtih prostorih, tega raje ne pričakujte. Če bi vseeno poskusili srečo, pa jeseni lonček z rastlino prestavite v temen prostor s temperaturo okrog 12 stopinj Celzija ter jo prenehajte zalivati. V naravi krasule namreč poženejo cvetove v času dolgih noči. Če boste imeli srečo, vas bo razveselila z drobnimi nežno rožnatimi cvetovi, ki opojno dišijo.