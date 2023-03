Še ena kockasta klasika

Pri Land Roverju letos praznujejo 75 let delovanja, in da bi obletnico primerno proslavili, so se povezali z danskim proizvajalcem igrač Lego. Rezultat sodelovanja je klasični land rover defender 90 in Legove serije Icons. Legovo mojstrovino, pripravljeno v sodelovanju z Land Roverjevimi inženirji, je treba sestaviti iz 2336 kock, da na koncu dobimo 32 centimetrov dolgo vozilo, ki ga vsi dobro poznamo, saj je sinonim za trpežnost in zanesljivost, z njim pridemo res kamor koli.

Še britanska kraljica Elizabeta II. je vozila defenderja – in ga znala tudi sama popraviti. Avto je opremljen s strešnim prtljažnikom, pustolovsko dodatno opremo, vitlom in ploščami za vlečenje iz peska in blata. Seveda volan premika kolesa, avto pa ima tudi pravo terensko vzmetenje.

Kakor je dejal Paul Barritt, direktor Land Roverjevega oddelka za klasične avtomobile, je »defender sinonim za pustolovščino in novi Legov set je odlično ujel duha neprimerljive in neustavljive avtomobilske ikone, hkrati pa ni pozabil na njegovo igrivost«. Vodja razvoja pri Legu Kurt Kristiansen se je strinjal: »Ustvariti klasičnega defenderja iz lego kock ni bilo enostavno. Defender te lahko odpelje kamor koli, zato smo med oblikovanjem poskušali v naš set vliti nekaj tega občutka avanture.«