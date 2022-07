Še ena kockasta klasika: porsche 911

Danski Lego skrbi tudi za ljubitelje pločevine. In eden izmed najbolj klasičnih avtomobilov vseh časov je zagotovo porsche 911. Legov set 10295 iz serije Creator bo zagotovo razveselil ljubitelje lego kock in športnih avtomobilov, ki bodo uživali v sestavljanju tega prekrasnega športnika, saj bodo lahko iz 1458 kock zgradili kar dve različici te nemške legende: model turbo in model targa – eno ali drugo, seveda.

Legovi inženirji so v sodelovanju s kolegi iz Porscheja naredili res prikupen avto, ki natančno posnema vse tiste lepe zaobljene linije, ki že desetletja navdušujejo avtomobiliste pa tudi laike.

Legov porsche 911 je videti krasno tudi od znotraj, saj so poskrbeli za delujoč volan, prestavno ročico, ročno zavoro in premične sedeže v oranžno-rjavi barvi.

Pod pokrovom motorja v zadku se skriva klasični bokserski šestvaljnik, a ker ne gre za model iz serije Technic, tokrat brez premikajočih se batov. Legova in Porschejeva klasična mojstrovina je na voljo za 139,99 evra, ponekod tudi za kaj manj, velika pa je 35 x 16 x 10 centimetrov.