Še ena kockasta klasika (FOTO)

Audi quattro ne potrebuje posebne predstavitve. Legendarni quattro iz leta 1980 je spremenil ne le podobo relija, ampak celotne avtomobilske industrije – štirikolesni pogon v osebnih avtomobilih nenadoma ni bil več nekaj eksotičnega. In ko je leta 1985 na asfalt in makadam zapeljal audi sport quattro S1 s krajšo medosno razdaljo in z velikim zadnjim spojlerjem in difuzorji, je bila quattrova prihodnost zagotovljena.



Zdaj si lahko ljubitelji klasičnih in zgodovinskih avtomobilov omislijo tudi legokockasto različico. Legov set 76897 iz serije Speed Champions je miniaturna replika audija sport quattro S1, ki v dolžino meri 16 cm, v širino 7 in v višino 6 cm. Sestavljen je iz 250 kock, kar pomeni, da ga (pre)hitro sestavimo in ga lahko prenašamo naokoli. A modelčki imajo eno prednost: za manj denarja jih lahko nabavimo več: v kolekciji so namreč še ferrari F40, nissan GT-R in Jaguarjeva formula E. Cena se giblje pod dvajsetimi evri. A vseeno: morda bo Lego nekega dne izdelal tudi Technic verzijo quattra, pri kateri bomo lahko od blizu videli delovanje Audijevega štirikolesnega pogona v vsej njegovi veličini.

