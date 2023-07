Še bolj luksuzni DS 9 prinaša nove tehnologije in novo notranjost

Luksuzni DS 9 M.Y. 23 je dobil nov multimedijski sistem DS iris system s prenovljenim vmesnikom, ki prepoznava tudi govorne ukaze. Na 12-palčnem zaslonu se prikazuje meni z gradniki, ki omogočajo dostop do vseh funkcij za upravljanje navigacije, klimatske naprave, digitalnih avdiovirov in vseh podatkov o potovanju. Na voljo je tudi 360-stopinjski prikaz okolice, ki jo posredujejo digitalne kamere z visoko ločljivostjo, ne manjka pa niti podpora za storitvi carplay in android auto prek povezave wifi ali vtičnic usb c.

Izboru vozil DS 9 se je pridružila še tretja izvedenka opéra, ki bo dopolnjevala obstoječi izvedenki performance line + in rivoli +. V paketu je tehnološko izpopolnjena serijska oprema, kot so prilagodljivo vzmetenje active scan suspension, razširjeni varnostni paket DS drive assist s polavtonomno vožnjo 2. stopnje, nadzor nad budnostjo voznika in t. i. nočni pogled, pa tudi serijska oprema za dobro počutje, kot sta Focalov hifi sistem electra in paket dodatnega udobja za potnike na zadnjih sedežih. Izvedenka opéra je na voljo v treh različnih barvah notranjosti, in sicer rubinsko rdeči, biserno sivi in klasični črni. Na voljo je tudi posebna kolekcija esprit de voyage, ki se ponaša z novo svetlo notranjostjo. DS 9 M.Y. 23 je na prodaj le kot priključni hibrid v dveh različicah z 250 in 360 konjskimi močmi in s štirikolesnim pogonom.