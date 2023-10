Ščurke bo uničila soda

V stanovanjih in zlasti hišah skupaj z nami živi mnogo različnih bitij, tudi tistih, ki si jih nismo sami izbrali za sostanovalce in lahko škodujejo našemu zdravju in dobremu počutju ter povzročajo škodo. Med najbolj nadležnimi so denimo ščurki pa tudi bolhe. Največ gnusa pri ljudeh običajno povzroči že omemba ščurkov, saj so v nasprotju z drugimi vrstami golazni precej veliki in tudi slišni.

Na srečo obstajajo znaki, po katerih lahko že kmalu prepoznamo, da so se pri nas naselili ti hroščki, in ustrezno ukrepamo. Dlje kot bomo čakali, težje se jih bomo znebili. To pravzaprav velja za vse vrste vsiljivcev. Če pri sebi ali drugih članih gospodinjstva opazimo nenaden pojav alergij, katerih simptomi so v določenem prostoru hujši, je dobro preveriti, ali niso za to krivi prav ščurki. Mnogi so namreč alergični na njihove iztrebke in tudi snovi, ki sestavljajo njihove oklepe. Pozorni moramo biti tudi na vonj prostora; če se ta nenadoma spremeni, postane podoben vonju po vlagi in zatohlem, je lahko to znak, da imamo v domu ščurke. Oprezajmo za njihovimi iztrebki, ki so majhni in spominjajo na delčke mlete kave, našli pa jih bomo v temnih kotičkih kuhinjskih elementov, omaric in predalov, kjer so ponoči običajno skrivajo. Znak za preplah so še oglodana kartonasta embalaža in ostanki hrane, tudi zvok hitrih nožic na parketu pozno ponoči.

Sesamo in pomivamo deset dni, kolikor traja, da se iz jajčeca izleže bolha. FOTO: Antagonist74, Getty Images

V omenjenih primerih je treba reagirati hitro, dokler se živali ne namnožijo prek vseh meja. Tja, kjer smo opazili iztrebke, položimo lepljive pasti ali past izdelamo sami. Grobo nasekljamo večjo čebulo in jo posujemo s sobo bikarbono, nato vse skupaj položimo na krožniček ali v plitvo posodico ter postavimo na mesto, kjer menimo, da se gibljejo ščurki. Ti bodo vabo pojedli, soda bikarbona jih bo napihnila in na koncu jih bo razneslo. Morda nekoliko bolj human način je, da površine v prostoru, tudi v omarah in predalih, pomijemo z mešanico vode in eteričnega olja citrusov, ki ščurkom izredno smrdi, še posebej ne marajo vonja limone. Tako jih bomo odgnali in vsaj nekaj časa se najverjetneje ne bodo vrnili. Če nič od naštetega ne deluje, pa bo najbolje, da na pomoč pokličemo profesionalce.

Ščurkom smrdi vonj citrusov, še posebno limone.

Peremo in pomivamo

Zgodi se tudi, da vaš hišni ljubljenček, ki se je igral s sosedovim, domov prinese bolhe, kar je nadležno in srbeče ne le zanj, ampak tudi za ljudi. Prvi znak, po katerem prepoznamo infestacijo bolh, je praskanje. Začne se z živalmi, če jih pobližje pogledamo, pa bomo na njihovi koži opazili rdečico, lahko tudi gole dele, kjer je dlaka izpadla. Bolhe za seboj puščajo tudi iztrebke, ti so izredno majhni, kot delčki mletega popra. Če opazimo kaj podobnega, vzamemo belo krpo, jo zmočimo in z njo obrišemo črne pikice. Ko se jim na krpi pridružijo rdeči madeži, imamo opravka z bolšjimi iztrebki.

Praskanje je eden prvih znakov, da ima pes bolhe. FOTO: Kerkez, getty images

Ker je nadlogo v hišo najverjetneje prinesel kateri od ljubljenčkov, ga nemudoma okopamo s šamponom za odstranjevanje bolh, lahko mu dlako razčešemo s posebnim glavnikom. Enako storimo z drugimi kosmatinci v gospodinjstvu, še posebno če opazimo, da se praskajo ali jim je tu in tam izpadla dlaka. Nato je treba vse oprati, najprej pasjo ali mačjo posteljo, odeje in podobno, nato pa vse tkanine, vključno z zavesami, okrasnimi blazinami, preprogami in vsem vmes. Kar lahko, operemo v pralnem stroju, preostale kose v topli vodi, ki smo ji dodali belilo ali razkužilo. Približno naslednjih deset dni bo treba prostore vsak dan sesati in pomivati, toliko namreč traja, da se iz jajčeca izleže bolha, in ker ne vemo, kje vse bi jajčeca lahko bila, je bolje čistiti kakšen dan več, kot da se ponovno mučite s praskanjem in pranjem.