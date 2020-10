Ščitijo pred vlomilci in hrupom

Pri izbiri materiala za vhodna vrata hiše je treba med drugim upoštevati, ali so ta pod streho ali ne. FOTO: Numismarty/Getty Images

Preden se odločimo za nova protivlomna vrata, se je treba prepričati, ali imajo vse certifikate, ki dokazujejo, da imajo potrebne lastnosti.

V želji po zaščiti doma in premoženja se marsikdo odloči za nakup protivlomnih vhodnih vrat. Poleg zaščite pred nepovabljenimi gosti imajo takšna vrata še druge prednosti, med katerimi izstopa zvočna izolacija, še posebno za tiste, ki živijo v blokih. Vrata z visoko zvočno izolacijo namreč pogovore stanovalcev zadržijo med štirimi stenami in hkrati v dom ne spustijo hrupa s stopnišča. Kakovostna vhodna vrata bodo tudi znižala strošek ogrevanja, saj so običajno termično izolirana in pozimi iz stanovanja ne izpuščajo toplote, poleti pa skrbijo, da ta vanj ne vdira, zato bo zmanjšana tudi potreba po klimatskih napravah.A niso vsa protivlomna vrata enaka, opozarjajo strokovnjaki, ki dodajajo, da se še vedno najde vse preveč »mojstrov«, ki manj odporna lesena vrata, ki so sicer varnostna, oglašujejo kot protivlomna, zato se je pred odločitvijo, katerega ponudnika in kakšna vrata izbrati, dobro prepričati, da bodo ta res ponujala maksimalno zaščito pred vlomilci in hrupom. Takšna protivlomna vrata imajo denimo po celotni sredici vrat kovinsko ploščo, kovinski je tudi okvir, ki mora biti čim debelejši, s kovino pa mora biti ojačan tudi podboj. To pa zato, ker so kakovostna protivlomna vrata težja od običajnih in podboj, ki ni ojačan, se bo sčasoma ukrivil.Bistvena je tudi popolna varnostna oprema, h kateri med drugim spadata večtočkovna ključavnica, ki se bo ob poskusu vloma blokirala, pa kakovostni cilindrični vložek z zaščitenim profilom, ki onemogoča ponarejanje ključev. Pogosto imajo ti vložki tudi varnostni ščit ali rozeto, ki ga varuje pred vrtanjem in lomljenjem. Preden se odločimo za nova protivlomna vrata, ki so kar precejšen finančni zalogaj, se je treba še prepričati, ali imajo vse potrebne certifikate, ki dokazujejo, da imajo potrebne lastnosti.Če jih želimo vgraditi v hišo, pa je treba poleg vsega omenjenega v obzir vzeti še materiale, iz katerih so izdelana. Ker bodo v nasprotju z vrati stanovanja v bloku hišna izpostavljena vremenskim vplivom, še posebno če nad njimi ni strehe, je najboljša izbira jeklo, če se odločimo za lesene obloge, pa naj bodo te iz lesa, odpornega proti zunanjim vplivom. V vsakem primeru se je pred nakupom najbolje posvetovati s strokovnjakom, in če pri mnogih rečeh ne velja nujno, da je dražje tudi boljše, pri protivlomnih vratih ni tako.