Schönbrunn na Dunaju: v zgodovino z vsemi čutili

Obiskovalci dvorca Schönbrunn na Dunaju si lahko odslej s pomočjo virtualne resničnosti ogledajo, kako je živela vladarska dinastija Habsburžanov. Z virtualnimi očali se podajo v vsakdanjik cesarice Sisi, Franca Jožefa in Marije Terezije ter dobijo občutek, da so zares obkroženi z njimi. Pri pisanju scenarija in ustvarjanju vsebine virtualnega potovanja v preteklost je podjetje Filmfinity pol leta tesno sodelovalo z znanstveniki. Za snemanje z igralci so dali izdelati 300 različnih kostumov.

»Medtem ko običajne animacije virtualne resničnosti človeško oko še vedno prepozna kot nerealistične, združujejo virtualna očala v dvorcu Schönbrunn nadrealistični svet z resničnimi ljudmi. To ustvari edinstveno poglobljeno izkušnjo, ki daje gledalcem občutek, da so dejansko obkroženi z resničnimi zgodovinskimi osebami.

Za še večjo pristnost so očala opremljena s posebnimi slušalkami, kar omogoča potovanje v zgodovino z vsemi čutili,« so v Schönbrunnu povedali ob predstavitvi nove ponudbe. Štiriindvajsetminutno virtualno doživetje v poletni rezidenci Habsburžanov je namenjeno obiskovalcem od osmega leta dalje. Na voljo je v 19 različnih jezikih, in sicer vsak dan od 9. do 17. ure.