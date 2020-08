Savinjska skala slovi po vsem svetu

V Sloveniji imamo po dostopnih podatkih 119 registriranih naravnih plezališč in smo na drugem mestu v Evropi in tudi na svetu. Če pogledamo, kako je pri nas s številom preplezanih in označenih smeri na plezališčih, pa je rekorder Kotečnik nad Libojami v Spodnji Savinjski dolini. Tam je plezalcem v 11 sektorjih na voljo kar 334 smeri.Po številu smeri je na drugem mestu Črni Kal, ki jih ima 269, na tretjem pa Vipava z 252. V bližini Črnega Kala sta znameniti Osp z 205 smermi in plezališče Mišja peč s 183. Na šestem mestu je plezališče na robu Savinjske doline, Čreta, ki ima registriranih 161 smeri. Sledi Vipavska Bela s 122 ...