Sara in Luca na Siciliji kupila hišo za en evro: kako je videti in kje se skriva zanka? (VIDEO)

Sara Bertagnolli in Luca Sguazzinista sta se leta 2020 iz Argentine preselila na Sicilijo, kjer sta kupila hišo za en evro. Cena je popolnoma bizarna, razlog zanjo pa je načrt italijanske vlade za ponovno naselitev vasi.

Informacij, v kakšnem stanju je hiša, ni bilo

Mladi par je že nekaj časa načrtoval nakup nepremičnine, in ko je odjeknila vest, da se lahko na Siciliji kupijo hiše za pičli evro, sta se odločila, da poskusita. Informacij, v kakšnem stanju je hiša – do kolikšne mere je uničena in koliko časa bo trajalo, da jo obnovita – nista imela.

Zdaj sta se odločila, da svetu pokažeta, kaj sta dobila za en evro v vasici na Siciliji in kako jo bosta prenovila.

Kaj točno pomeni italijanski načrt »hiša za en evro«?

Čeprav se sliši precej pravljično, ima ta ponudba zanko. Hiše so večinoma podrte, dolgo zapuščene, zaraščene in zanemarjene. Pogosto je potrebna temeljita prenova, bodoči lastniki pa morajo za hišo položiti varščino v višini okoli 5.000 evrov, preden se lahko lotijo ​​prenove. Nato se zavežejo, da bodo v naslednjih treh letih hišo obnovili. Prav tako morajo plačati vse papirje, potrebne za prenos lastništva.

Italija med drugim obljublja, da bo občina favorizirala kupce, ki nameravajo najeti domače delavce, uporabiti domače materiale in prenoviti v najkrajšem možnem času, piše timeout.com. S projektom želijo predvsem poseliti zapuščene vasi, spodbuditi gospodarstvo na podeželju in vasem zagotoviti boljšo prihodnost.

Sara in Luca menita, da je bil nakup te nepremičnine najboljše, kar sta lahko naredila zase in za svojo družino. Verjameta, da je Italija ustvarila popoln načrt, ki mladim zakoncem omogoča osamosvojitev ter bolj zdravo in kakovostno življenje, po drugi strani pa verjameta, da bodo vasi zacvetele, ko se bodo vanje priselili novi ljudje.