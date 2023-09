Sanacija po poplavah: Koraki odvisni od materialov

Postopki sanacije po poplavah so odvisni od tega, kako dolgo se je voda zadržala v njih, kako visoko je segala, od vrste stavbe in vrste gradbenih materialov. V nadaljevanju zato povzemamo priporočene ukrepe, najprej glede na gradiva in vrste izolacije, ki so bili uporabljeni pri gradnji, potem pa še posebej za sanacijo poplavljenih hiš z lesno konstrukcijo.

Več na deloindom.si.