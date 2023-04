Samozavestno po sanjski avto: lažja pot do kredita za nakup vozila

Zato je povsem običajna praksa, da posameznik za financiranje nakupa avtomobila najame vsaj delni kredit. Po podatkih Evropske komisije je v EU približno 60 % nakupov novih avtomobilov in 20 % nakupov rabljenih avtomobilov opravljenih s posojilom. Najpogostejše je namensko avtomobilsko posojilo, zavarovano s samim avtomobilom, ki ga boste kupili, v Ferratumu pa vam nudimo možnost Kesh Limita v znesku do 4.000 EUR, s katerim si boste občutno olajšali polog morebitnega predujma za avtomobil in/ali začetek odplačevanja siceršnjega avtomobilskega kredita. V naslednjih odstavkih vas bomo popeljali skozi postopek najema avtomobilskega posojila, od ocene vašega finančnega stanja do iskanja pravega posojilodajalca. Ne glede na to, ali kupujete nov ali rabljen avtomobil, boste tu našli informacije, ki jih potrebujete za sprejetje optimalne odločitve in zagotovitev najboljše možne ponudbe za vaš proračun in življenjski slog.

Nakup novega avtomobila je lahko iz več razlogov boljša dolgoročna naložba kot nakup rabljenega avtomobila. Ena najpomembnejših prednosti nakupa novega avtomobila je, da je opremljen z garancijo, ob kateri boste vozili bolj mirno, zaščitila pa vas bo tudi pred stroški nepričakovanih popravil. Novi avtomobili so običajno tudi zanesljivejši od rabljenih, saj jih še ni doletela obraba, povezana s starostjo in številom prevoženih kilometrov. Prednost nakupa novega avtomobila je tudi to, da je vozilo praviloma opremljeno z najnovejšimi varnostnimi in tehnološkimi funkcijami, ki lahko izboljšajo vašo izkušnjo vožnje in poskrbijo za večjo prometno varnost vas in vaših potnikov. Novejši avtomobili imajo običajno tudi boljši izkoristek goriva, kar vam lahko v življenjski dobi avtomobila prihrani denar za gorivo – seveda tudi v času, ko še odplačujete za nakup avtomobila najeto posojilo.

Najem kredita v vsaj delnem znesku, ki ga potrebujete za nakup avta, je najbolj koristen za vse, ki si želite priskrbeti novo prevozno sredstvo, pa ne razpolagate s celotno vsoto denarja za nakup. Pri odločitvi, ali kupiti klasični, električni ali hibridni avtomobil, je treba upoštevati več dejavnikov. Klasični avtomobili za vsakdanjo uporabo niso vedno najbolj praktična možnost. Vzdrževanje in popravila teh avtomobilov so pogosto draga, poleg tega pa pogosto nimajo varnostnih funkcij ali sodobne tehnologije novejših avtomobilov. Poleg tega klasični avtomobili morda niso tako varčni z gorivom kot novejši avtomobili, poraba pa se sčasoma lahko še poveča (čeprav je odvisna pretežno od voznikovega sloga vožnje). Električni avtomobili in hibridi imajo v primerjavi s klasičnimi avtomobili na bencinski pogon več prednosti. Poganja jih elektrika, kar pomeni, da ne oddajajo nobenih izpustov in so okolju prijaznejši od avtomobilov na bencinski pogon. Električni avtomobili so lahko tudi cenejši od avtomobilov na plin, saj je elektrika pogosto cenejša od plina. Hibridni avtomobili električni motor kombinirajo s klasičnim plinskim motorjem, kar lahko zagotavlja boljši izkoristek goriva kot klasični avtomobili na plin. Proizvajajo tudi manj izpustov kot običajni avtomobili, zato so za okolje manj obremenjujoči.

Ne glede na to, ali gre za nakup avtomobila ali projekt izboljšave doma, je lahko posojilo pametna odločitev. Ko se odločate za nakup avtomobila, je pomembno, da pretehtate prednosti in slabosti različnih vrst posojil ter pred dokončno odločitvijo razmislite o svojem proračunu in življenjskem slogu. Preden zaprosite za financiranje, morate vedeti, koliko denarja si lahko realno izposodite in kolikšen znesek si lahko privoščite odplačevati vsak mesec, seveda upoštevajoč že obstoječe redne obveznosti in mesečne odlive, če jih že imate. Ferratumov Kesh Limit vam omogoča do 4.000 EUR posojila, ki jih potencialno lahko na račun prejmete že na dan oddaje vloge. Če boste kupili ugodnejši rabljen avtomobil, vam bo ta znesek skupaj z morebitnimi prihranki morda že zadostoval, če ste se odločili za nakup novega vozila, pa ga lahko namenite denimo za polog predujma. Dodaten denar vam bo prišel še kako prav tudi, če pomislite na dodatne avtomobilske izdatke: stroške zavarovanja, goriva, letnega podaljšanja registracije in podobno.

FOTO: Pexels

Preden zaprosite za avtomobilsko posojilo, je treba preveriti tudi kreditno sposobnost. Ta bo namreč vplivala na obrestno mero, ki jo boste prejeli za posojilo. Višja kot je ocena vaše kreditne sposobnosti, nižja bo vaša obrestna mera in manj boste plačali obresti v času trajanja posojila. Nizka ocena pa lahko oteži pridobitev posojila in lahko pomeni višjo obrestno mero. Če imate nizko kreditno sposobnost, si jo lahko poskusite izboljšati, še preden zaprosite za avtomobilsko posojilo. To lahko storite na več načinov, vključno s pravočasnim plačevanjem računov in rednim odplačevanjem dolgov in ostalih obveznosti.

Kesh Limit je po vrsti posojila takoimenovani revolving kredit, ki vam omogoča fleksibilnost, da si večkrat izposodite denar do določene meje, odplačate posojilo in si denar nato po potrebi ponovno izposodite. Stroške plačujete le za tisti del posojila, ki ste ga dejansko črpali. Sredstva so vam kot kreditojemalcu zagotovljena do določenega kreditnega limita, ki ga lahko uporabljate in vračate po lastni presoji. V primerjavi z običajnim kreditom je revolving kredit odprt, dokler bodisi posojilodajalec ali posojilojemalec ne zapre kreditnega računa.

Ko realno ocenite svoj finančni položaj, sledi iskanje pravega posojilodajalca. Pri financiranju nakupa avtomobila obstaja več možnosti, vključno z bankami in spletnimi posojilodajalci. Banke so za najem avtomobilskih posojil tradicionalno priljubljena izbira, zlasti za že obstoječe komitente. Številne banke svojim rednim strankam namreč ponujajo popuste, tisti z dobro kreditno zgodovino pa se boste morda lahko pogajali tudi za ugodnejšo obrestno mero. Vse bolj priljubljena možnost za najem avtomobilskega posojila pa postajajo tudi spletni posojilodajalci. Ti ponujajo udobje in prilagodljivost ter lahko prepričajo z nižjimi obrestnimi merami kot običajni posojilodajalci, vendar so zneski kreditov pri njih načeloma nižji in se gibajo okrog največ nekaj tisočakov. Prednost poslovanja s spletnim posojilodajalcem je hitrost in preprostost, saj je denar na vašem računu običajno v 24 urah, vse skupaj pa lahko uredite kar iz udobja lastnega doma, saj osebni obisk banke za uspešen najem posojila ni potreben.

Pomembno je, da vsakega posojilodajalca pred odločitvijo za sodelovanje skrbno preučite in se prepričate v njegov ugled in v to, da je vreden vašega zaupanja. Ferratum ima v lasti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje poslov v Sloveniji in je priznan s strani Banke Slovenije. Ta nas je uvrstila tudi na seznam kreditnih institucij držav članic EU, ki imajo vsa potrebna pooblastila za poslovanje in izvajanje medsebojno priznanih finančnih storitev. Ferratum deluje v skladu z vso področno zakonodajo in si prizadeva vzdrževati fizične, tehnične in postopkovne zaščitne ukrepe, ki so potrebni za zavarovanje vseh svojih komitentov.

Pri izbiri posojilodajalca upoštevajte dejavnike, kot so obrestne mere, pristojbine in storitve za stranke. Pomembno je tudi, da pred podpisom pogodbe preberete drobni tisk in razumete pogoje posojila. Če česa ne veste ali ne razumete, sprašujte toliko časa, dokler ne dobite odgovorov na vsa vprašanja. Pravi, kredibilen posojilodajalec si bo za potencialno ali obstoječo stranko vedno vzel dovolj časa, da z njo razčisti vse morebitne nejasnosti. Samo dobro obveščen potrošnik je namreč lahko tudi zadovoljen potrošnik. Pri Ferratumovem Kesh Limitu skritih stroškov ni, najeti kredit pa ne vpliva na vašo kreditno oceno. Že samo to sta dve za kreditojemalca tako pomembni prednosti, da smo na njiju zelo ponosni; tudi zaradi stranki tako prijaznih pogojev poslovanja nam je zaupalo že več kot dva milijona strank v 15 državah.

FOTO: Pexels

V Ferratumu vam ponujamo konkurenčne obrestne mere in prilagodljive pogoje, ki ustrezajo vašemu proračunu in življenjskemu slogu. Sodelavci v našem centru pomoči uporabnikom so vam na voljo, da odgovorijo na vsa vaša vprašanja in vas po potrebi vodijo skozi celoten postopek oddaje kreditne vloge. Ko se odločite za naš hitri kredit, lahko pričakujete preprost in enostaven postopek prvega popolnoma digitalnega posojila v Sloveniji:

Po ustrezno izvedeni spletni identifikaciji s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter spletnem vpogledu v vaše bančne transakcije na tekočem računu boste prejeli takojšnjo odločitev o najemu kredita.

V svojem uporabniškem računu izberete znesek, ki ga želite dvigniti iz razpoložljivega stanja Kesh Limita. Prenos bo izvršen takoj in sredstva bodo v kratkem (odvisno od vaše banke) na vašem računu.

Do razpoložljivega stanja Kesh Limita lahko kadar koli varno dostopate prek svojega uporabniškega računa – 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Kljub temu, da se vam najem kredita morda zdi zapleten in dolgotrajen postopek, je možnost financiranja, ki vam jo nudi Ferratum, daleč od teh strahov. Pri nas boste namreč do posojila prišli hitro, enostavno in brez obiska banke. Nekaj truda je seveda treba vložiti v vsako finančno situacijo, a pomislite na vse, s čimer boste pozneje nagrajeni. Če si vzamete čas za temeljito in predvsem realistično oceno svojega finančnega položaja, boste veliko lažje našli posojilo, ki bo ustrezalo vašemu proračunu in življenjskemu slogu, ter z njegovo pomočjo kmalu sedli za volan svojega sanjskega avtomobila.

S kreditom si boste lahko privoščili boljši avto, kot bi bilo to sicer mogoče. Če bi denimo kupili avto samo s svojimi prihranki, bi bili omejeni s tem, koliko denarja ste uspeli privarčevati, medtem ko pri najemu kredita lahko dostopate do večjih vsot denarja in si tako zagotovite bolj kakovostno vozilo. S Ferratumovim Kesh Limitom boste odplačevanje kreditnih obveznosti lahko prilagodili svojim finančnim zmožnostim in si zagotovili boljše pogoje za odplačevanje dolga. Nenazadnje pa vam bo najem kredita omogočil ali vsaj olajšal izbiro vozila, ki bo resnično ustrezalo vašim potrebam in željam. Srečno in varno vožnjo vam želimo!

Naročnik oglasne vsebine je Multitude Bank p.l.c.