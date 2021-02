Samovi novi traktorji

V novi seriji same dorado CVT je pet modelov, ki imajo tri ali štiri valje ter brezstopenjsko transmisijo.

Novi modeli

Armaturna plošča v stroju same dorado CVT z različnimi prikazovalniki

Same dorado CVT

435

Nm navora pri 1600 vrt./min. doseže dorado 110.4 CVT.

Učinkovita transmisija

Traktor lahko deluje v različnih načinih delovanja motorja in transmisije.

Hidravlični sistem

Skupina SDF je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev traktorjev, strojev za spravilo in dizelskih motorjev. V programu ima blagovne znamke Same, Deutz Fahr, Lamborghini trattori, Hürlimann in Grégoire. SDF oziroma Same je bil ustanovljen leta 1927 v severni Italiji v Trevigliu, danes pa ima osem tovarn v Evropi in Aziji ter 155 uvoznikov in 3100 trgovcev po vsem svetu.Podjetje ima več kot 3800 zaposlenih, leta 2019 pa je zabeležilo milijardo in 268 milijonov evrov prihodkov; 958 milijonov so dosegli v Evropski uniji, 309 milijonov pa po svetu.Prodaja jim je prinesla 946 milijonov prometa, od tega znamka Deutz Fahr kar 673 milijonov, Same pa 172 milijonov. Čisti dobiček je leta 2019 znašal 44 milijonov. Tega leta so proizvedli 31.786 traktorjev, 16.943 jih je bilo z močjo med 50 in 100 KM. Proizvedli pa so tudi 1360 strojev z močjo nad 200 KM.Traktorji Same, Deutz Fahr, Lamborghini in Hürlimann pri SDF nastajajo v isti tovarni na istih platformah. Pred kratkim so pri Samu tako predstavili novo serijo dorado CVT, pri Deutz Fahru serijo 5D TTV in pri Lamborghiniju spire VRT. Lahko bi rekli, da gre za bolj ali manj enake stroje različnih blagovnih znamk v skupini SDF.Malo pobliže pa si lahko pogledamo serijo dorado CVT. V njej je pet modelov, ki imajo vgrajene motorje FARMotion, Same pa jo je razvil posebej za kmetijsko uporabo. Odlikuje jih izjemna zmogljivost v navoru in moči ob učinkoviti porabi goriva. Pri modelih z 90 ali 100 KM moči lahko izbiramo med motorji, ki imajo tri ali štiri valje. Trivaljni so za večjo okretnost, štirivaljni za impresivno vlečno moč.Največji navor ima dorado 110.4 CVT, in sicer 435 Nm pri 1600 vrt./min. Največja moč pri tem modelu je 113 KM pri 2000 vrt./min. Maksimalni vrtljaji motorjev pa so le 2200 vrt./min. Z uporabo sistema DOC v kombinaciji z EGR ti motorji dosežejo skladnost z emisijskimi predpisi stopnje III B.Brezstopenjska transmisija CVT je v celoti razvita v skupini SDF. Ima dve stopnji in lahko doseže do 90-odstotno učinkovitost. Največja hitrost 40 km/h je dosegljiva pri 1730 vrt./min. motorja. S funkcijo power zero pa traktor tudi na strmini stoji pri miru, ne da bi voznik uporabljal zavore.Vgrajen je elektronski sistem, ki samodejno vklopi in izklopi pogon na sprednja kolesa in zapore diferenciala glede na kot krmiljenja in hitrost. Traktor lahko deluje v različnih načinih delovanja motorja in transmisije. Zanimiva sta eco način za varčevanje z gorivom in power način, s katerim lahko dosegamo najboljše izkoristke traktorja.Standardno ima hidravlični sistem pretok 84 l/min., v opcijski izvedbi z load sensingom pa ima pretok 100 l/min. pri 1850 vrt./min. (in 70 l/min. pretoka pri samo 1300 vrt./min.). Traktorji dorado CVT imajo serijsko vgrajen dodatni hidravlični krog z 42 l/min. pretoka, namenjenega le za hidravlično krmiljenje.Zadnje hidravlično dvigalo je elektronsko krmiljeno, na voljo pa je z dvema izvedbama tritočkovnega dvižnega drogovja. Ima tudi sistem za blaženje nihanja nošenih priključkov med transportom. Sprednje dvigalo je doplačljivo.