Sami izdelajte nagrobni aranžma

Če želimo obliko srca, zvezde, križa, izberimo tudi takšno posodo. FOTO: Katarinagondova/Getty Images

Izhajamo od spodaj, kjer so bolj košate veje, potem pa dodajamo sveže, suho ali umetno cvetje, gozdne plodove, storže in druge dodatke.

Namesto posode lahko uporabimo navadno cvetlično korito, ki ga ovijemo v kos jute.

Primerna je tudi pletena košara. FOTO: Montypeter/Getty Images

Bliža se dan spomina na mrtve, ko mnogi tradicionalno na grobove svojih bližnjih odnesejo kakšno svečo, cvet ali ikebano. V cvetličarnah je na voljo veliko čudovitih izdelkov, narejenih prav za to priložnost, tisti, ki bi se radi preizkusili v ročnih spretnostih in na grob odnesli nekaj edinstvenega, narejenega z mislijo na drago osebo, pa lahko to storijo povsem enostavno pa tudi cenovno ugodno.Za izdelavo nagrobnih aranžmajev namreč ne potrebujemo dragih pripomočkov, zelo lepe in letnemu času primerne lahko izdelamo že iz reči, ki jih najdemo okoli sebe, naj bo to na vrtu ali v bližnjem gozdu. Kupiti je treba le gobo, v katero bomo zabadali cvetje, veje in preostale sestavne dele aranžmaja, pa kakšen kos žice, če je nimamo doma. Namesto posode lahko uporabimo kar pleteno košaro ali pa čisto navadno cvetlično korito, ki ga lahko ovijemo v kos jute, in mu podarimo novo življenje. K juti se lepo podajo vsi naravni materiali, od lubja, vej in storžev do manjših buč, ki jih prav tako lahko vpletemo v aranžma. Obstaja nenapisano pravilo, da cvetlični aranžma začnemo sestavljati spodaj, torej pri posodi, kamor zapičimo bolj košate veje, denimo ciprese, pušpana, bodike in drugih zimzelenih rastlin, ki jih razporedimo v želeno obliko, od tam dalje »gradimo« po želji in dodajamo sveže, suho ali umetno cvetje, gozdne plodove, kakšen sadež, veje, storže, cimetove paličice, suho sadje, zvezdasti janež in druge dodatke. Iz jute denimo izdelamo pentljo in jo s pomočjo žice pritrdimo na katero od vej, dodamo lahko tudi svečo ali dve.Če je imel pokojni rad živali, dodamo glineno ali leseno figurico njegove najljubše živali, ljubitelju avtomobilov pa namenimo avtomobilček. Vse tovrstne reči pritrdimo s pomočjo žičke, najbolje, da izberemo zeleno, ki se bo lepo skrila med preostale elemente. Navijemo jo okoli predmeta ali jo nanj prilepimo z vročim lepilom, drugi konec pa zapičimo v gobo, ki smo jo namestili v posodo. Če uporabljamo sveže zelenje ali cvetje, moramo gobo najprej dobro namočiti.Tisti bolj spretni se lahko lotijo aranžmajev v različnih oblikah, med najbolj priljubljenimi je denimo srčasta, tu in tam se najde tudi kakšna zvezda ali križ. Delo si močno olajšamo, če v želeni obliki izberemo že posodo, nato pa zgolj pazimo, da vse sestavine aranžmaja sledijo obliki. V tem primeru denimo ne uporabimo košatih vej, ki bodo štrlele vsaka po svoje, ampak raje za osnovo izberemo mah, ki ga pritrdimo na gobo, nanj pa nato dodamo plodove šipka, kos manjšega plastičnega sadja, storže, krajše vejice, suhe pomarančne rezine, suhe rože in podobno.Čeprav za tradicionalno nagrobno cvetje veljajo krizanteme, tudi rdeči nageljni in vrtnice, pa lahko vključimo, kar koli nam pade na misel, in prav vse bo videti čudovito, saj bo narejeno s srcem. In prav to je čar aranžmajev, ki jih naredimo sami – lahko so prilagojeni osebnosti pokojnega, med izdelovanjem pa se bomo z njimi še bolj povezali in obujali spomine.