Cvetova meseca junija sta vrtnica in kovačnik (FOTO)

Junij je za mnoge najlepši mesec, saj počasi vstopamo v poletje, dnevi se še vedno daljšajo, več je sonca in manj dežja, hkrati pa so temperature večinoma še bolj prijetne in znosne kot julija. To je tudi mesec, ko je sezona porok na vrhuncu, zato ne preseneča, da ga mnogi povezujejo z ljubeznijo, in temu primerna je tudi ena od cvetlic, ki ga simbolizira – vrtnica. Vrtnice so ene najbolj priljubljenih cvetlic na svetu, tako v obliki rezanega cvetja kot okrasa v vrtu.

Poznamo jih več kot sto vrst, ker so njihovi cvetovi v vseh barvah mavrice, pa so primerne za tako rekoč vse priložnosti. Vrtnico mnogi povezujejo z ljubeznijo, a ni nujno tako. Različne barve imajo namreč različne simbolne pomene, z rumeno denimo izražamo celo ljubosumje, drugi simbolni pomen pa je prijateljstvo. Rdeča je seveda znak ljubezni in strasti, če ji v šopku dodamo belo, pa predstavlja enotnost in povezanost.

Idealna junijska kombinacija FOTO: Michel Viard/Getty Images

Rožnate vrtnice so simbol popolne sreče, bele nedolžnosti in čistosti, oranžne poželenja, z njimi v prostor vnesemo nekaj več pozitivne energije, zelene prestavljajo rast in obilje, modre skrivnostnost in edinstvenost.

Če si želimo z njimi okrasiti okolico hiše, je treba najprej vedeti, da gre za precej zahtevne rastline, ki potrebujejo veliko pozornosti in nege. Sadimo jih zgodaj jeseni, ko tla niso več vroča, preden se bo preveč ohladilo, pa se bodo sadike že ukoreninile in tako lažje preživele zimo. Sadimo jih v prepustno prst, ki ne sme biti zbita ali polna kamnov, le tako se bodo njihove korenine, ki so precej globoke, lahko dobro razvile in rastlini dovajale vse potrebne snovi. Izbirčne so tudi glede lege.

Rade imajo sonce, a ne premočno, prav tako jim ne prija vročina, zato se bodo najbolje počutile na delu vrta, ki ga sonce za nekaj ur obsije zjutraj ali zvečer, med opoldansko pripeko, še posebno poleti, pa jih bo varovala senca. Poleti jih je treba zalivati, ker imajo globoke korenine, mora tudi voda prodreti globoko, zato jih raje zalivamo manj pogosto, a jim takrat namenimo veliko vode. Pozabiti ne smemo niti na gojenje in obrezovanje, oboje bo prispevalo k bogatejšim in lepšim cvetovom. Nekoliko manj zahtevne so vrste, ki jih lahko gojimo v cvetličnih lončkih, primerne pa so tudi za balkone. Postavimo jih na sončno mesto, kjer jim ne bo prevroče, in jih redno zalivamo.

Poznamo več kot sto vrst vrtnic različnih oblik in barv cvetov.

Da jim ne bi zgnile korenine, na dnu lončka, ki mora imeti luknjice, najprej ustvarimo drenažni sloj iz kamenčkov in glinenih delcev, nanj pa vsujemo prst, namenjeno prav vrtnicam. Odvisno od hitrosti rasti jim je treba enkrat na leto ali enkrat na dve leti lonček zamenjati z večjim.

Ni pa le vrtnica cvet, ki simbolizira šesti mesec v letu, poleg nje je to še kovačnik. Ta sicer ni primeren kot rezano cvetje, saj gre za grm oziroma plezalko, če ga posadimo v vrtu, pa bo okolico hiše odel v opojne vonjave. Njegove zanimive cvetove obožujejo tudi metulji. Kovačnik cveti junija in julija, večinoma so njegovi cvetovi beli, rožnati, rumeni, oranžni in rdeči, še posebno je primeren, če želimo ustvariti naravno pregrado pred zvedavimi očmi.

Vrt lahko z nasaditvijo zaščitimo pred radovednimi pogledi.

Zraste od štiri do šest metrov visoko, če ga posadimo ob oporo, se bo po njej hitro vzpenjal. Kovačnik, ki simbolizira srečo, radost in ljubezen, tudi izgubljeno, bo dobro uspeval tako na senčni kot sončni legi, a pazimo, da bodo tla vedno dovolj vlažna. Potrebuje namreč dovolj vode in hranil, prst naj bo odcedna.

Kovačnik bo v vrt privabil metulje. FOTO: Nadya So/Getty Images