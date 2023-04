Salon traktorjev na prostem (FOTO)

Konjeniški klub Komenda je od 31. marca do 2. aprila organiziral Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem Komenda 2023. Potekal je na hipodromu na 50.000 kvadratnih metrih razstavnih površin. Predstavljala se je predvsem kmetijsko-gozdarska tehnika, videli pa smo tudi marsikaj drugega. Zanimiv je bil za vse generacije, za ženske in moške; obiskovalci so imeli prost vstop, parkiranje je bilo brezplačno.

Med najbolj atraktivnimi sta bila traktorja john deere iz serije 8R in 7R.

Glavna atrakcija

Traktorji še vedno ostajajo glavni magnet sejma: videli smo standardne traktorje, ozkolotečne izvedbe za trajne nasade, gorske traktorje, gumigoseničarje na daljinsko upravljanje, enoosne itd. Obiskovalci so lahko videli vsega po malem – ne pa vsega, kar se sicer ponuja v Sloveniji na tem področju.

Impodan lovol 1104 ima 85 kW (116 KM) moči, menjalnik je 18 + 18. Cena za ta razstavni model je bila 52.300 evrov z DDV.

Izbor traktorjev smo naredili med tistimi, ki so bili na sejmu. Posebnost dogodka je bila tudi dražba traktorja, ki jo je organizirala KGZ Sloga Kranj, z. o. o., v nedeljo na svojem razstavnem prostoru. Na dražbi je bil kmetijski traktor john deere 5115M. Izklicna cena je bila 80.000 evrov z vključenim DDV.

JCB fastrac 4220 icon ima 235 KM maksimalne moči in dvostopenjski menjalnik CVT. Njegova maksimalna hitrost je 60 km/h.

1365 novih traktorjev je bilo lani registriranih v Sloveniji.

Vsi registrirani

Po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo je bilo konec lanskega leta registriranih 119.347 traktorjev, med njimi 18.511 IMT, 12.094 zetorjev, 4182 traktorjev štore, 926 traktorjev Agromehanike, 5127 traktorjev Deutz Fahr, 5163 steyrjev, 6647 universalov itd. V bazi vseh registriranih vozil iz lanskega leta imamo celo primerke, ki so bili prvič registrirani leta 1948. Po kriterijih Zveze starodobnih vozil bi status starodobnika lahko dobilo kar 43.665 registriranih traktorjev (36,6 odstotka registriranih), saj so stari 30 let in več.

Termodron je predstavil sisteme FJ Dynamics, ki so za naknadno vgradnjo v traktorje. Gre za zelo natančen GPS-sistem za samodejno vodenje in upravljanje traktorjev in priključkov. Zdaj, pred setvijo koruze, je veliko povpraševanje po teh sistemih.

Novi

V letu 2022 smo v Sloveniji registrirali 1365 novih traktorjev. Že od leta 2001 je med blagovnimi znamkami po prodaji najbolj uspešen New Holland, lani je imel 13,1-odstotni delež (179 traktorjev). Sledi mu Solis z 9,7-odstotnim deležem (132), tretji je John Deere z 9,2-odstotnim deležem (125 traktorjev). Subvencijo je lani dobilo 25 kmetijskih in 68 gozdarskih traktorjev v skupni višini 3,496 milijona evrov.

Avenger 26 4 WD je bil najverjetneje najcenejši dvoosni traktor na sejmu. Njegova cena je bila 8588,80 evra z DDV. Gre za indijski traktor s trivaljnim motorjem s 26 KM.