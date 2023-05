Sadne blazine popestrijo balkon

Vrtno zabavo, piknik ali zgolj prijeten poletni večer popestrimo s krasnimi okrasnimi blazinami v obliki sadja. Projekt je izjemno enostaven in primeren tudi za začetnike, če imamo dovolj časa, pa ne potrebujemo niti šivalnega stroja, saj lahko vse zašijemo ročno. Najprej določimo sadje, ki nam bo krasilo balkon ali teraso, nato izberemo temu primerno barvo blaga.

Sočne pomaranče spremenimo v okrasne blazine. FOTO: Fotosr, Getty Images

Glede materiala bo najboljši bombaž ali mešanica z njim, za lažje šivanje izberemo čim manj elastičen material, in ker bodo blazine veliko časa preživele zunaj, naj bo dovolj debel in odporen. Za nekatere detajle bomo potrebovali še filc, polnilo pa seveda ostre škarje, lepilo za tkanine, bucike, nit in šivanko ali šivalni stroj.

Rezina lubenice bo trikotna. FOTO: Instagram

Za rezino pomaranče potrebujemo oranžno blago, koliko, je odvisno od tega, kako veliko blazino želimo. Izrežemo krog, pri čemer upoštevamo, da ga bomo na koncu prepognili in napolnili, temu primerno izberemo velikost. Iz belega blaga nato izrežemo nekoliko manjši krog in ga z belim sukancem prišijemo na oranžnega. Zdaj potrebujemo še sedem oranžnih trikotnikov, ki jih z oranžnim sukancem prišijemo na belo podlago, da dobimo rezino pomaranče. Vse skupaj prepognemo na pol in odprtino zašijemo, pustimo le dovolj veliko luknjo, da bomo lahko skoznjo blazino napolnili, nato zapremo še to. Pomaranča je narejena. Na povsem enak način, le z blagom drugačne barve, izdelamo limeto in limono.

Polnilo kupimo v trgovini s pripomočki za ustvarjalce ali bolje založeni trgovini z blagom in šiviljskimi pripomočki. FOTO: Unwanus/Getty Images

Izberemo tkanino, ki naj ne bo preveč elastična.

Za rezino lubenice potrebujemo zeleno in rdeče blago ter črn filc. Iz zelenega najprej izrežemo dva večja trikotnika, iz rdečega dva nekoliko manjša in ju z rdečim sukancem prišijemo na zelena tako, da se vrhova stikata, na zgornjem delu pa je viden zeleni rob. Iz črnega filca izrežemo peške in jih z lepilom za tekstil prilepimo na rdeči del. En trikotnik položimo na drugega tako, da se dela, ki bosta obrnjena navzven, stikata, ter dve stranici zašijemo skupaj. Obrnemo, dela s peškami naj bosta obrnjena navzven, napolnimo s polnilom in zašijemo še odprtino.

Pomarančo, limono in limeto izdelamo povsem enako, uporabimo le različne barve blaga.

