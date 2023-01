Sabina Grošelj bo predstavila skrivnostne moči zdravilnih zeli

V okviru projekta Park življenja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, občina Dol pri Ljubljani od oktobra 2022 organizira in izvaja različna predavanja, izobraževalne delavnice in tematske sejme na temo sadjarstva in zeliščarstva.

Zeliščarske delavnice so bile lani namenjene najmlajšim. Z interaktivnimi delavnicami so spoznali zelišča, ki pomagajo pri raznih tegobah, in jih poskusili v obliki napitkov, čajev in okusnih namazov. V decembru so se prelevili v Miklavževe pomočnike in se preizkusili v peki zdravih zeliščnih piškotov.

Število mest je omejeno, obvezna je prijava.

»V letu 2023 aktivnosti nadaljujemo,« so sporočili z občine Dol pri Ljubljani. »Cikel izobraževalnih aktivnosti bomo izvajali do maja, ko bomo projekt sklenili z zeliščarskim sejmom.« Vse aktivnosti so za občane brezplačne.

V sredo, 18. januarja, ob 17. uri bodo v Župnijski dvorani v Dolu pripravili delavnico z degustacijo Skrivnostne moči zdravilnih zeli. Namenjena je odraslim ter prikazu in degustaciji uporabe zelišč v praksi.

V prijetnem vzdušju boste lahko spoznali tudi skrivnostne moči izbranih zdravilnih zeli in sodelovali pri pripravi različnih zeliščarskih zvarkov, zeliščnega masla in okušali razne vrste zeliščnih soli. Izvajalka bo Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin. Število mest je omejeno, obvezna je prijava na e-naslov omenjenega vrta.