S Topola na Grmado (FOTO)

Sosednji Tošč

Do vasi pridemo iz Medvod po dolini Ločnice ali pa iz doline Gradaščice.

Francoski vojaki so goro poimenovali po kralju.

Počivališče

Na vrhu 899 metrov nad morjem Fotografije: Janez Mihovec

Jesen je nepreklicno tu in gozdovi so se oblekli v zlato rjave barve. To je tudi čas jesenskih deževij, ki včasih tudi za kak teden onemogočijo potepanje, vendar so vmes tudi sončna obdobja. Takšne dneve velja izkoristiti.Na 899 metrov visoko Grmado v Polhograjskem hribovju vodi vrsta označenih poti, tista s Topola je ena izmed manj uhojenih. Vzpon začnemo v naselju Topol. Do vasi pridemo iz Medvod po dolini Ločnice ali pa iz doline Gradaščice. V obeh primerih je cesta strma in ovinkasta. V naselju je več gostiln, manjši vodni kal in cerkev svete Katarine iz 16. stoletja, ki je bila v 18. stoletju močno barokizirana. Sredi vasi opazimo markacije, ki ves čas vodijo proti zahodu.Asfaltirana cesta se ob kamnolomu spremeni v kolovoz, ta pa v nadaljevanju v stezo, ki se vije preko grebenov.Pri vrhu Goljek zavije na severno stran in od tu se odcepi do turistične kmetije Robež. Pot vodi naprej po grebenu Lipje, od koder se prvič odpre pogled na Grmado. Ta ima nenavadno podobo ležečega obraza. Francoskim vojakom, ki so pokrajino zasedali v času Ilirskih provinc med letoma 1809 in 1813, se je gora zdela podobna obrazu že pokojnega kralja, pa so jo zato imenovali po njem.Grmada je iz dolomita, zato so pobočja slabo porasla pa tudi strma in razjedena. Vendar ni prehudo. Po uri in pol sprehoda se znajdemo na vrhu, ki nam ponuja čudovit razgled, na vetrni roži spoznamo gore v okolici.Na izhodišče se lahko vrnemo po isti poti, lahko pa naredimo krog. Pod Grmado na vzhodni strani je zanimiva cerkvica svete Uršule, na severni strani pa Gonte z gostiščem Gontar. Tako se najde za vsakogar nekaj.