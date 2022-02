S tem trikom boste z lahkoto očistili vaze, steklenice in bidone

Pravzaprav to ni neverjeten trik, le zgolj poceni tabletka, ki jo najdemo v čisto vsaki drogeriji in lekarni … Verjetno smo se že vsi trudili očistiti notranjost steklenic s posebnimi metlicami za tovrstno početje, pa je bil ta pripomoček prekratek, preširok ali pa enostavno nismo mogli zgledno očistiti zoprnih madežev, ki so se skrili na notranjo stran.

Več na Odprti kuhinji.