S tem preprostim trikom boste osupnili prijatelje

Če bi radi navdušili svoje prijatelje, ima Michael Stevens odličen trik za vas. Ta priljubljeni youtuber, ki ga najdemo na kanalu z imenom Vsauce, je v enem svojih novih videov pokazal na videz nemogoče. Pokazal je, kako lahko na papirju s pisalom naredimo piko in krog, ki med seboj ne smeta biti povezana, ne da bi pisalo dvignili z lista.

Kako narediti ta čudež

Marsikdo bi verjetno rekel, da tega ni mogoče narediti, a je. Trik je v tem, da moramo najprej narediti piko, nato moramo kotni del lista potegniti do pike in s pisalom krajši čas pisati po zadnjem delu lista. Nato ga moramo ponovno vrniti na sprednji del lista in narediti krog. Za boljšo predstavo, kako narediti ta čudež, je najbolje, da si pogledate video.

Video je na youtubu zelo hitro postal viralen. V prvem tednu je zbral kar deset milijonov ogledov.