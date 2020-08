S sposojenimi kolesi po gorenjskih občinah

Cena enoletne izposoje navadnih koles je 25 evrov, za električno kolo 50 evrov.

Minuli mesec so v sklopu projekta E-nostavno na kolo pripravili teren in postavili kolesarsko opremo tudi v Škofji Loki in Žireh. V Škofji Loki je devet novih kompletov stojal za skupno 54 koles, v Žireh pa so ga postavili poleg infotočke.

V mreži je tudi že vzpostavljen kranjski sistem izposoje KRsKOLESOM. FOTO: Voranc Vogel

Zainteresirani si lahko izposodijo 245 koles. FOTO: Arhiv Občine Tržič

Gorenjska.bike ima 43 postaj.

Na Gorenjskem so predstavili enoten sistem izposoje koles, ki povezuje občine Kranj, Radovljica, Jesenice, Naklo in Tržič. Na 43 postajah si lahko zainteresirani izposodijo 245 koles, od katerih jih ima več kot polovica pomožni električni motor.V mrežo Gorenjska.bike je vključenih 28 postaj v kranjski občini, šest v občini Jesenice, pet v Radovljici, tri v Tržiču in ena v občini Naklo. Sestavljata jo že prej urejeni kranjski sistem izposoje koles KRsKOLESOM in jeseniški JeseNICE Bikes.Vsaka kolesarnica ima samopostrežni terminal, prek katerega si uporabnik lahko sposodi kolo. Za vstop v sistem je potrebna registracija, ki bo letos veljavna do novembra. Cena enoletne izposoje navadnih koles je 25 evrov, medtem ko je za električno kolo treba odšteti 50 evrov. Mesečni najem navadnega kolesa stane 10 evrov oziroma 20, če si sposodite električno kolo.Kot so še sporočili iz Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, je skupna vrednost celotnega projekta nekaj več kot 533.000 evrov, financiran pa je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.Koordinator projekta je BSC Kranj, pod okriljem katerega deluje lokalna akcijska skupina. Tam pravijo, da se enoten sistem izposoje »priključuje aktivnostim za vzpostavitev celovitega in urejenega Gorenjskega kolesarskega omrežja, v katerega je vključenih vseh 18 gorenjskih občin in sosednjih, to so Komenda, Kamnik, Vodice, Medvode, Logatec in Cerkno. Po območju so speljane tako državne kolesarske povezave kot pomembnejše lokalne povezave. Zanj sta v pripravi enotni turistični zemljevid in sistem označevanja omrežja.«Kot še dodajajo, je pomemben del aktivnosti tudi projekt E-nostavno na kolo, v katerega so vključene štiri občine in Turizem Bohinj. »Postavljamo kolesarska počivališča, univerzalne polnilnice za e-kolesa, od tega so tri solarne, in nakup 32 električnih koles. V pripravi je sistem certificiranja do kolesarja prijazni ponudnik in vrsta izobraževalnih delavnic zanje,« so prihodnost kolesarjenja po Gorenjskem še opisali v Lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja Gorenjska košarica, kjer projekte pripravljajo v sodelovanju s tremi gorenjskimi razvojnimi agencijami (BSC Kranj, RaGOR in Sora).Lokalna akcijska skupina sicer poudarja razvoj dnevnega, rekreativnega in turističnega kolesarstva v vseh gorenjskih občinah in tudi v šestih sosednjih. Kot so poudarili ob odprtju novega sistema izposoje, je namen projekta predvsem domačinom in obiskovalcem omogočiti, da na zdrav način uredijo vsakodnevne obveznosti in se pri tem rekreirajo, domačine želijo spodbuditi k spremembi potovalnih navad, hkrati pa bi radi obogatili turistično ponudbo. Podobno bi radi povezali vse gorenjske občine in pozneje projekt razširili na vso Slovenijo.