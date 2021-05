S psom v staro Emono

S kosmatincem v zgodovino Fotografiji: Andrej Peunik/MGML

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljana so se odločili za zanimivo akcijo, sprehod s psom po arheološki krožni poti skozi središče Ljubljane.»S tem povezujemo Pasjo pekarno Hov-Hov, Zavetišče Horjul in vašo ljubezen do psov ter dediščine,« vabijo v MGML.»Ideja, da na sprehod po arheološki krožni poti skozi središče našega mesta povabimo tudi vaše štirinožne prijatelje, se je izkazala za zelo uspešno. Letos vodstva znova izvajamo in jim tokrat dodajamo dobrodelno noto. V želji, da pomagamo tudi drugim živalskim prijateljem, smo se odločili, da dva evra od vsake prodane vstopnice pasjega vodstva podarimo Zavetišču Horjul. Pridružite se nam lahko ob sobotah 29. maja, 12. junija, 4. septembra in 2. oktobra ob 10.00. Na posamezno vodstvo bomo sprejeli 10 lepo vzgojenih kužkov in njihovih lastnikov. Obvezne prijave sprejemamo na prijava@mgml.si in na 01 241 25 06. V primeru dežja vodstvo odpade.«Rimska Emona, kjer je ob največjem razcvetu živelo okoli 5000 prebivalcev različnega stanu, je bila dom tudi kakšnega štirinožca, ki je morda slišal na ime Alba (Bela), Myia (Muha, ime za psa majhne rasti) ali Celer (Hitri). »Na pasjih vodstvih bomo za vas izpostavili zanimive pasje informacije: spoznali bomo, kakšno vlogo so imeli psi v rimski družbi, katera pasma je bila najbolj priljubljena, kaj so psi takrat jedli in kakšna imena so lastniki nadeli svojim ljubljencem,« so še povedali v MGML.