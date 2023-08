S psom v hribe: izlet ni primeren za vsakega hišnega ljubljenčka

Prva stvar, ki se je morate zavedati, je, da hoja v hribe ni primerna za vsakega psa. Mladiči, ki še niso dopolnili enega leta, za izlete v gore niso primerni, idealno pa je, če psa odpeljete prvič planinarit, ko dopolni dve leti.

Izlet prilagodite zmožnostim svojega psa: če je ta v slabi formi in je večinoma vajen zgolj kratkih sprehodov ali pa je star in betežen, ga odpeljite na krajši izlet v manj strme konce. Med hojo bodite pozorni na morebitne znake utrujenosti, kot so zasoplost, nezainteresiranost za nadaljevanje poti ali težave pri dohajanju vašega tempa. Če jih opazite, se ustavite in omogočite psu vodo in počitek.

Pot prilagodite sposobnostim vašega psa. FOTO: Tommasolizzul, Getty Images

Postanek v koči Idealni izleti v hribe s psom so tisti, ki omogočajo vmesen postanek v koči, kjer lahko psa napojite in nahranite tudi v primeru, da vam vode in hrane po poti zmanjka. Na blogu potuj z nami lastnika maltežanov za pohode s psi med drugim priporočata Nanos, Hruški vrh čez Dovško babo in Smrekovec.

Izzivi na poti

Strokovnjaki svetujejo, da se na prvi izlet v gore s psom odpravite nekam, kjer ste že bili, saj boste tako pripravljeni na morebitne izzive na poti. Vzemite vodo in skledo za vodo (vode imejte s seboj raje preveč kot premalo), hrano za psa ter povodec, dobrodošla pa je tudi oprsnica. Ne pozabite na priboljške, ki jih boste lahko uporabili, ko boste želeli vzbuditi pozornost ali spodbuditi psa, da ostane poleg vas. Majhen komplet prve pomoči je koristen sopotnik na vsakem pohodu, obvezen je, če se odpravljate v bolj strme predele ali po brezpotjih.

Pozorni bodite tudi na vremenske razmere. FOTO: Olga Kazantseva, Getty Images

Pred odhodom v konce, ki jih še niste obiskali, vedno preverite, kakšna je pot. Morda so na njej predeli, ki so nevarni za psa ali pa jim ta ne bo kos. Morda se boji prečkanj mostov ali vode – v tem primeru poiščite poti, ki jih ne vključujejo. Pozorni bodite tudi na vremenske razmere, te so ključne za varnost vas in vašega pasjega družabnika. Vročina ob naporu je lahko nevarna, prav tako dež, ki razmoči skalnate površine, kar lahko povzroči zdrs pasjih šapic in padec.

Da boste vi in kosmatinec v gorah varni, je zelo pomembna vzgoja. Pes mora biti naučen, da vas ne odriva ali rine s poti, da ne divja, ampak hodi umirjeno ob vas. Če skače na druge pohodnike ali se zakadi v druge pse, ki jih sreča, je lahko v hribih celo smrtno nevaren – sebi in vam ter ljudem in živalim, ki mu pridejo na pot. Tudi vzgojenega psa v hribih ne bi smeli voditi pripetega nase, kot to počno nekateri, saj vas lahko ob nenadnem vzgibu potegne s seboj in povzroči padec, tudi v prepad.