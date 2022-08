S psom v avtomobilu: najprimernejši so transportni boksi

Kam s kužki med dopustom? Njihovi lastniki se iz te zagate rešujejo različno, bodisi jih v varstvo zaupajo sorodnikom, bodisi na široko odprejo denarnico za pasji hotel, ali jih, v obojestransko zadovoljstvo, vzamejo s seboj, sploh če se zgolj peljejo na morje.

Toda vožnja z avtomobilom ima svoje zahteve, natančno opredeljene v zakonu o pravilih cestnega prometa, ki v svojem 92. členu določa, da morajo biti domače živali (psi, mačke, druge večje živali idr.), ki se prevažajo v delu motornega vozila, namenjenega za prevoz potnikov oziroma prtljage, ustrezno zavarovane. »Načinov prevoza zakon podrobneje ne obravnava,« pravijo na Policiji, je pa jasno predpisana globa za kršitev – 40 evrov.

Da ne bi pomagal pri šofiranju

V vozilu prosto gibljiv pes hočeš nočeš vpliva na pozornost voznika, še posebno če se recimo odloči, da mu bo priskočil »na pomoč« pri šofiranju. Še večjo nevarnost pa nezavarovan kuža povzroča v primeru trka, saj se podobno kot nepritrjena prtljaga spremeni v izstrelek, ki lahko resno poškoduje druge potnike.

Veterinarka Klara Krek

Načine varnega prevoza psov nam je predstavila veterinarka in vodja spletne trgovine Pasja hrana.net Klara Krek, dr. vet. med.: »Prevažamo jih lahko na tri načine: v transportnem boksu, ki ga najbolj priporočam, na zadnjih sedežih, pripete z varnostnim pasom in oprsnico, ali v prtljažniku.« Če se odločimo za prevažanje psa na zadnjih sedežih, mora nositi oprsnico, na katero pripnemo posebni povodec, ki se vpne neposredno v vponko varnostnega pasu.

»Taka oblika prevoza psu omogoča več premikanja med vožnjo, vendar v primeru močnejšega trka ne zagotovi ustrezne zaščite,« pravi Krekova: »Običajno se za tovrstni način transporta odločijo lastniki, ki nimajo dovolj prostora za transportni boks ali tega pes ni vajen.«

Če ljubljenčka prevažamo v prtljažniku, moramo v slednjega namestiti pregradno oz. zaščitno mrežo iz trših materialov (aluminij, druga kovina): »Elastične mreže iz najlona so sicer zakonsko ustrezne, vendar ob trku ne zagotovijo dovolj varnosti, saj psa ne ustavijo,« pojasni Krekova. »Z vidika varnosti in udobja se torej najbolje obnesejo transportni boksi. Ločimo aluminijaste, ki so zagotovo najbolj varni, pa plastične, žičnate in platnene.« Opozori, da so žičnati namenjeni predvsem hišni uporabi, saj v primeru trka obstaja nevarnost, da žice poškodujejo psa.

Da so transportni boksi boljša rešitev, sporočajo tudi strokovnjaki AMZS. Na njihovem testu so se najbolje izkazali kovinski, ki so bili najbolj kos silam, nastalim med testnim trkom. Ob tem je ključno, da je transportni boks ustrezno pritrjen v vozilo – na primer s pasovi v sidrišča prtljažnega prostora.

Naj bodo dovolj veliki

Kako velik transportni boks naj izberemo za našega psa? Kot pravi Primož Podgoršek iz podjetja Makapo, ki zastopa švedsko znamko avtoboksov Mimsafe, naj bo boks 5 centimetrov višji od plečne višine psa: »Hkrati je pomembno, da se kuža v boksu lahko normalno obrne in vstane.«

Krekova tudi opozarja, da so psi še bolj občutljivi za vročino kot ljudje, saj se ohlajajo le prek tačk in s sopenjem, zato se lahko hitro pregrejejo. Na pot s psom naj se zato odpravimo v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah, ko so zunanje temperature prijetnejše. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno hlajenje avtomobila s klimatsko napravo. V tem primeru imajo gotovo prednost vozila, ki imajo šobe za hladen zrak nameščene tudi v zadnjem predelu vozila.

Začeti, ko so še mladički Kako psa navadimo na transportni boks? Inštruktor za šolanje psov in vzreditelj nemških ovčarjev Blaž Golob iz Psarne Golobovi razloži, da mora pes boks povezati s pozitivno izkušnjo. Nanj ga moramo začeti navajati že zelo zgodaj, ko je še mladiček. Golob boks naprej postavi iz avtomobila in predenj nastavi hrano: »Ali pa jim dam kaj slastnega za žvečiti in jih zaprem v boks, da se zamotijo, ali jih, ko so utrujeni, nesem vanj, da tem počivajo. Skratka, za to, da gredo v boks, so vedno nagrajeni. Ko so enkrat mirni, jih potem počasi začnem zapirati noter, same, za minutko, dve, pa naslednji dan že ve, in več … in so mimogrede v boksu tudi po uro ali več mirni. Potem ga samo še prestavim v avto.«

»Med daljšo potjo na dve do tri ure naredite krajše postanke, psa odpeljite na kratek sprehod, da opravi potrebo in si razmiga tačke. Med postankom mu ponudite svežo pitno vodo,« priporoča veterinarka in doda, da psov nikakor ne puščamo samih v avtomobilih. Tudi na Policiji pravijo, da so o takšnih dogodkih občasno obveščeni in takrat se policisti takoj odpravijo na pomoč.

»Na kraju dogodka presodijo, kakšen ukrep je potreben za zagotovitev varstva živali, in ga izvedejo,« pravijo in nadaljujejo: »Če je v razgretem vozilu puščena žival, gre lahko za kršitev po zakonu o zaščiti živali ali za kaznivo dejanje mučenje živali, kar pa je ponovno odvisno od okoliščin in posledic konkretnega primera. Vsem svetujemo, da tak dogodek čim prej prijavijo na številko 112 ali 113. Lastnike živali in druge pa pozivamo, da jih ne puščajo v vozilih, pa četudi menijo, da bo njihov opravek trajal samo 'nekaj minut'. Dogodki so namreč lahko izjemno nepredvidljivi.«