S preprostim trikom se znebite vinskih mušic

Med nadležnimi insekti, ki hitro zavzamejo dom, so tudi vinske mušice. Zdi se, da se jih ni mogoče znebiti, zlasti če je na pultu ali na mizi vedno posoda s sadjem ali drugo, zanje privlačno hrano. Na srečo obstaja preprosta zvijača, natančneje past, s katero boste preprečili, da bi letale povsod po stanovanju. Vse, kar potrebujete za njeno izdelavo, so posoda, sadež, plastična folija in elastika.

Kako jih uporabiti

Zmečkajte malo sadja (idealne so jagode, saj jih vinske mušice obožujejo). Položite jih na dno posode in jo pokrijte s folijo. Na obod jo pritrdite z elastiko in vanjo napravite luknjice. Tako pripravljeno past postavite na pult. Mušice bo privlačil vonj sadja, do zalogaja bodo prišle, ne bodo pa našle izhoda iz pasti.