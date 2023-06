S police pod strop: viseče košare za lončnice

Viseče košare za lončnice so že nekaj časa izjemno priljubljene na balkonih in terasah, z njimi pa lahko popestrimo tudi notranje prostore, treba je le izbrati primerne rastline. Najbolje se obnesejo viseče ali plezalke, ki v tem primeru pač ne bodo plezale po stojalu, temveč padale proti tlom. Pod strop lahko obesimo tudi sukulente in rastline, ki za rast potrebujejo zelo malo ali nič zemlje, denimo tilancije, a v tem primeru izberemo drugačne posode.

Lahko plezajo ali visijo. FOTO: Chansom Pantip, Getty Images

Naj bodo prozorne, saj te rastline ne bodo rasle čez rob lonca in jih v nasprotnem primeru ne bomo videli. Takšne prozorne viseče okrasne posode, v glavnem so narejene iz plastike, ki je veliko lažja od stekla, v katere nasadimo sukulente in mah, pridejo še posebno do izraza v prostorih, opremljenih v minimalističnem slogu, kjer razen njih drugih dodatkov tako rekoč ne potrebujemo. Pazimo le, da bodo imele na voljo dovolj svetlobe in ustrezno temperaturo.

V klasične viseče posode, ki jih obesimo v bližino okna in so odlična rešitev za ljubitelje zelenja, ki jim je na okenskih policah in drugih svetlih mestih pač zmanjkalo prostora, lahko nasadimo navadni bršljan, potose in čopaste zelenčice, zelo razkošno bodo v takšnih posodah videti praprotnice. Izberemo denimo gnezdnati sršaj, venerine laske ali navadni nefrolepsis.

Za hladnejše prostore izberemo bršljan ali čopasto zelenčico.

Naj ne bo direktna

Preden se odločimo za takšne žive dekoracije, pa je treba ugotoviti, katere bodo v razmerah, ki so v našem domu, sploh uspevale. Najmanj zahtevni so potosi. Te tako rekoč neuničljive rastline bodo tudi nekaj tednov preživele v prostorih z manj svetlobe in ob redkejšem zalivanju. Kljub temu naj takšne ne bodo njene stalne razmere, saj bo v temnejših pogojih rastlina izgubila intenzivno zeleno barvo. Najbolje bo uspevala na svetlobi, a naj ne bo direktna.

Viseče posode niso le za zunaj. FOTO: Dima Berlin, Getty Images

Ker imajo potosi zračne korenine, ne potrebujejo velikega lončka ali prepogostega zalivanja, še posebno če smo jih postavili v prostor z visoko zračno vlažnostjo. To so tudi ene najboljših rastlin, ki jih imamo lahko v spalnici in drugih prostorih, v katerih se pogosto zadržujemo, saj iz zraka čistijo toksine. Zelo enostaven za vzdrževanje je tudi gnezdnati sršaj, ki bo najbolje uspeval v polsenci, v nasprotju z večino drugih sobnih rastlin pa ga ne moti niti centralno ogrevanje, le nekoliko pogosteje ga je treba tedaj zalivati. Zalivanje naj bo pogostejše tudi nekaj časa po tem, ko ga prinesemo domov, tako se bo lažje in hitreje privadil na novo okolje. Venerini laski obožujejo vlago, zato jih je najbolje postaviti v kopalnico, če je v njej kakšno okno. Močne svetlobe ta rastlina ne mara, najbolje se bo počutila v polsenčni legi, pazimo pa, da ne bo na prepihu, sicer bo z njo hitro konec.

Potosi so med najbolj trdoživimi sobnimi rastlinami.

Navadni bršljan ima rad vlažno zemljo, ker to ni tropska rastlina, je primeren za hladnejše prostore, uspeval bo v nekoliko temnejših in svetlih razmerah. Pazimo le, da mu z listov redno brišemo prah, da bo lahko vsrkal čim več svetlobe. Podobna temperatura kot bršljanu je všeč čopasti zelenčici, in sicer med 16 in 23 stopinj, ji pa namenimo več svetlobe, tudi zalivamo jo pogosteje, takoj ko opazimo, da je zgornja plast zemlje suha.