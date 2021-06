S pasjimi sprehodi po Emoni pomagajo tudi zavetišču

Med arheološkimi ostalinami FOTO: ANDREJ PEUNIK

Na vsak voden sprehod lahko brezplačno pride 10 lepo vzgojenih kužkov, njihovi lastniki ali družinski člani pa plačajo vstopnino glede na starost. Cena je osem evrov za odrasle, šest za upokojence, študente in otroke, za družine pa 18 evrov.

Lastniki psov bodo z obiskom štirih letošnjih vodenih sprehodov tudi finančno pomagali Zavetišču Horjul.

evra od vsake vstopnice bo dobilo zavetišče v Horjulu.

Na pobudo muzejske svetnice in kustosinje za antiko pri Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML)in njene kolegiceso se 29. maja začeli vodeni sprehodi med antičnimi ostalinami ljubljanske Emone v družbi psov. Projektu, ki traja že nekaj let, so letos dodali še humanitarno noto. Del vstopnine bodo namreč podarili zavetišču za živali iz Horjula.Prvega sprehoda se je udeležilo sedem lastnikov psov, ki so lahko v emonskem parku na Mirju spoznavali ljubljansko zgodovino od 1. do konca 4. stoletja našega štetja, pri čemer pa poudarek ni bil le na komentiranju posameznih antičnih ostalin, temveč tudi na tem, kako so Emonci vzrejali, vzgajali oziroma sobivali z različnimi pasmami psov. Tako so izvedeli, da je ob največjem razcvetu Emone v njej živelo okoli 5000 prebivalcev različnega stanu in da so jim družbo delali tudi različni psi.Ti so morda slišali na ime Alba (Bela), tisti majhne rasti na Myia (Muha), znano pa je tudi ime Celer (Hitri). Županekova, ki je tudi sama lastnica psa, je razložila, da so jih imeli za čuvaje in za domače ljubljenčke, za bojne in lovske ter pastirske pse, uporabljali pa so jih celo v religiozne namene, in sicer kot žrtveno žival. Da so živeli tudi v rimski Ljubljani, so ugotovili med arheološkimi izkopavanji, saj so naleteli na več odtisov šap v opekah in celo na nekaj njihovih kostnih ostankov. Po njih strokovnjaki sklepajo, da so bili srednje velikosti.Z odzivom so bili zadovoljni vsi, saj so lastniki lahko izvedeli nekaj zanimivih stvari o psih in življenju Emoncev, poleg tega so lahko svoje ljubljenčke spustili s povodcev, da so tekali po ograjenem parku. MGML je poskrbel še za vodo, Pasja pekarna Hov-hov kot sponzor pa za pasje priboljške. Vsi pa so veseli, da bodo del izkupička od pobranih vstopnic (dva evra na osebo) podarili zavetišču za živali v Horjulu.Tovrstna vodstva, ki običajno trajajo od ene do poldruge ure (odvisno od razpoloženja psov in njihovih lastnikov), sta s sodelavko Katjo Kajba začeli izvajati že pred leti, pravi Županekova. V času svojega pripravništva jih je zasnovala Katja, izvajajo jih pa od trikrat do štirikrat na sezono. Kot del stalne ponudbe MGML so vodeni sprehodi zaradi proticovidnih omejitev še posebno aktualni letos.Kdor je zamudil prvi sprehod, ima ob predhodni prijavi na elektronski naslov prijava@mgml.si ali po telefonu 01/24 12 506 možnost obiskati še katerega od treh preostalih letošnjih sobotnih. Ti bodo 12. junija, 4. septembra in 2. oktobra, vsakokrat z začetkom ob 10. uri.Število je omejeno na 10 lepo vzgojenih kužkov, njihovih lastnikov in družinskih članov ali navadnih obiskovalcev brez psov pa je lahko tudi več. V primeru dežja vodstvo odpade.