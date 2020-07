S kužkom na dopust

Morje lahko povzroča težave

Med pripravljanjem prtljage za dopust nikoli ne pozabimo na prvo pomoč za psa. Kaj naj vsebuje? »Zadostno količino predpisanih zdravil, termometer, sterilno gazo, vato, povoj, sterilno fiziološko raztopino, razkužilo, škarje, ščipalke za kremplje, pinceto za klope, sredstvo proti zunanjim zajedalcem. Če odhajamo v južnejše kraje, ne pozabimo na zaščito proti srčni glisti ali lišmaniji. Potrebujemo tudi čistilo za sluhovode, sredstva proti prebavnim motnjam, kot sta oralna rehidracijska sol in oglje, sredsto proti bolečinam, če ima kuža znane težave z gibali. Pred odhodom na dopust velja tudi posvet z veterinarjem, ki psa pozna.« Sploh če potujemo na tuje, preverimo kužkov potni list in veljavnost cepljenja proti steklni, pravočasno se pozanimamo o morebitnih dodatnih zahtevah države, kjer bomo dopustovali.

Čas dopustov je tu, lastniki hišnih ljubljencev pa se spopadajo z vsakoletno dilemo, kam z živalskim prijateljem. Kužki se zdijo nepogrešljivi spremljevalci, a vendarle ni vedno samoumevno, da gredo lahko povsod z nami – jih je morda bolj smiselno pustiti doma, z osebo, ki ji zaupamo?Temu vprašanju velja nameniti kar veliko razmisleka, priprave na oddih, če se nam bo pridružil štirinožni prijatelj, pa so povsem drugačne, pojasnjuje dr., dr. vet. med.: »Najpomembnejši je podatek, ali je kraj, kamor potujemo, ustrezen za našega štirinožca. Ali v kampu, apartmaju oziroma hotelu sprejemajo pse? Kakšno je doplačilo? Je naš pes primeren za takšno okolje? Obstaja možnost, da bo druge motil z laježem, bil napadalen? Če je naš živalski prijatelj že v letih ali ima kakšna obolenja, res velja razmisliti, ali ga raje pustimo doma v varnih rokah ali ga je smiselno izpostavljati naporni vožnji, neznanemu okolju in vročini.«Če s psom vendarle odrinemo na pot, naj bo to ponoči, ko so ceste praviloma manj prometne in temperature znosnejše, svetuje sogovornica: »Vsaki dve uri se ustavimo, pretegnemo okončine, tako mi kot naš štirinožec. Živali obvezno ponudimo svežo vodo in počakamo, da opravi potrebo. Ne pozabimo na pravila: v avtu pes ne sme biti prost, potrebuje boks, varnostni pas ali zaščitno mrežo, ki ga loči od voznika. Nikoli ga ne puščamo samega v vozilu, tudi če je to parkirano v senci! Čez dan se avto segreje hitro kot kuhinjska pečica in pregretje je tako rekoč neizogibno. Pri živali se to lahko zgodi že v par minutah, sledi toplotni udar, neredko pogin.« Pri vsaki nastanitvi moramo poskrbeti, da bo tudi kuža imel svoje ležišče, s seboj seveda vzamemo zadostno količino hrane. Preverimo lokacije najbližjih veterinarskih ambulant in si shranimo telefonske številke. Psa zaščitimo pred bolhami, saj teh ne želimo pustiti za spominek gostom, ki nam bodo sledili!Poleti je običajno na vrhu seznama plavanje v morski vodi, ki ga praviloma obožujejo tudi kužki. »Vedno pravočasno preverimo, katere plaže so namenjene tudi psom. Če v vodi ni povsem sproščen ali če smo v čolnu, nam bo hvaležen za rešilni jopič. Po kopanju v morski vodi ga je priporočljivo oprhati in mu z ustreznim sredstvom očistiti sluhovode. Včasih se napije morske vode, pojavita se bruhanje in driska, če pa je spije res veliko, lahko celo zastrupitev,« opozarja dr. Čopova. »V obmorskih krajih psom pogosteje kot na celini delajo težave trave, zapičijo se v kožo med prsti, kjer lahko povzročajo zelo dolgotrajna vnetja, zlezejo v sluhovod, takrat začnejo otresati z glavo. V obeh primerih je potrebna veterinarska pomoč.« Previdnost velja tudi v hribih: če imamo športne načrte, ne smemo pozabiti, da se psi pregrejejo veliko hitreje kot ljudje, poudarja sogovornica: »Potijo se le med prsti, glavni hladilni mehanizem pa je v nosni sluznici. Ob pregretju se pojavijo zvišana telesna temperatura, hitrejše dihanje in srčni utrip, hropenje, bruhanje, krči, lahko celo pogin. Ukrepati moramo hitro, poiščemo senčno mesto s prepihom, klimo, psa hladimo z mokro brisačo, damo mu lizati ledene kocke. Pogosto je potrebna veterinarska pomoč.« Kot dobro vemo, so psi zelo radovedna bitja, ki radi smrček vtikajo prav povsod, zato jih velikokrat pičijo ose ali čebele, pri čemer se pojavi oteklina okoli oči in gobčka, po telesu koprivnica. Redko se zgodi anafilaktični šok, resno pa je treba ukrepati ob ugrizu kače, svari dr. Čopova: »Mesta nad ugrizom nikoli ne podvezujemo in ga nikoli ne zarezujemo. Poskrbimo, da se žival čim manj giblje, in poiščemo veterinarsko pomoč.«