S kolesom okoli najčistejšega jezera

Pestra bera avstrijskih jezer je, sploh v tej pasji vročini, zelo primerna tako za oddih kot tudi bolj aktivno preživljanje poletnih počitniških dni. Na slabih tisoč metrih nad morjem se po širini 20 kilometrov razliva Belo jezero (Weissensee), ki je tako čisto, da je pitno praktično vsepovsod. Ne preseneti pa le čistoča, vidljivost je celo tja do 20 metrov globine, ampak tudi toplota. Še ko sonce ni tako zagnano ogrevalo modrega planeta, se je temperature vode povzpela tja do 24 stopinj Celzija. To čudo hitro pojasni eden od domačinov, ki razkrije, da jezero nima prav nobenega (ledeniškega) pritoka, ampak ima svoj toplovodni izvir.

Kristalno jezero je ime dobilo po belkastih klopeh ob njem, ki so razporejene vzdolž nabrežja, velja pa, kot rečeno, za najčistejše pri naših severnih sosedih. To ohranjajo tudi s tem, da je plovba s čolni in ladjami na motorni pogon prepovedana, edina izjema so javni prevoz in intervencijska plovila. Kakšni dve tretjini jezera spadata v naravni rezervat, območje je znano po pestrem živalskem svetu, na svoj račun pa še kako pridejo tudi ribiči. Z dovolilnico lahko kjer koli na jezeru vržete trnek (do 20. novembra) in upate, da zagrabi katera od 22 vrst tam živečih rib.

Panoramska vožnja

Jezero je v poletnih mesecih, kot rečeno, primerno za kopanje in vodne športe, po njem se je mogoče zapeljati tudi z ladjo, pozimi pa v celoti zamrzne in se spremeni v veliko drsališče. Na zaledeneli površini poteka vsakoletni drsalni maraton na več kot deset kilometrov dolgih stezah.

Belo jezero je vsekakor vredno obiska. FOTO: Mitja Felc

Vendar osvežitev v jezeru in zajemanje svežega gorskega zraka v brezdelju nista bila glavni namen potovanja v kraj, ki je od slovenske meje oddaljen dobro uro vožnje. V prvotnem načrtu je bilo kolesarjenje. Natančnejše, gorsko kolesarjenje, ki je vključevalo tudi spust po urejenih downhill progah.

Weissensee kartica Kartice ugodnosti ni mogoče kupiti, jo pa dobite brezplačno, če v kraju preživite vsaj eno noč. Okoli 80 odstotkov nastanitev to omogoča, zato se vsekakor splača prespati, predvsem pa preveriti, kje. S kartico imate potem brezplačen javni prevoz (tudi s kolesi, sistem prevoza s temi je res dovršen) z avtobusom in ladjo po jezeru (tudi tja lahko zapeljete kolo). Prednost pa je zlasti to, da velja že na dan, ko prijavite prenočišče, in še ves naslednji dan, ne glede na čas odjave iz hotela ali apartmaja.

Območje Belega jezera premore kar 160 kilometrov gorskokolesarskih poti, vodijo navkreber, od koder je čudovit panoramski pogled na jezero, kot tudi po ravnini bliže brega. A nižinske vožnje je bolj malo, če se seveda želite izogniti glavni cesti. Pa vendar, tudi po cesti je užitek, tako zaradi objema senc kot čudovite narave, pa še prometa je bolj kot ne le za vzorec.

Spustaške proge

Med drugim smo bicikle gnali na panoramsko vožnjo okoli jezera. A ta ne vodi ob bregu (tam je možno le peš), ampak gre kar pošteno navkreber in klanec nekaj časa ne popusti. Na desni se občasno odpre čudovit pogled v dolino, vseskozi pa se vozimo po makadamski gozdni cesti. Prvi resnejši postanek po prekolesarjenih 20 kilometrih smo imeli na bregu na drugem koncu jezera, kjer je nov in urejen kamp. Ob našem obisku je bil še prazen, a je ob počitniškem vrhuncu seveda drugače. Ko smo jo mahnili naprej proti startni točki naše krožne ture, smo bili prikrajšani za lepe razglede na jezero, saj je pot speljana drugje, ampak še vedno po prelepi (gorski) divjini. Vmes smo imeli še postanek za malico in hidracijo v eni od tamkajšnjih gorskih koč.

Ko je bil krog skoraj sklenjen, je bilo moči (priznam, tudi zaradi e-koles) še dovolj, pa čeprav smo premagali že kakšnega tisočaka višinske razlike, da je šlo še dodatnih 400 višinskih metrov navzgor. Motivacija pa so bile tri spustaške proge, tako imenovane single trails. Te so urejene, primerne tako za bolj izkušene kot za začetnike, in presenetljivo dolge. Do vrha vas seveda skupaj z biciklom potegne tudi sedežnica, vožnja je s kartico Weissensee brezplačna.