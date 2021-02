S kolesom na pot okusov in kulture

Doživite vse, kar se ponuja, doživite Pomurje!

Trasa

Kolesarska pot je primerna tudi za ljubitelje kulinarike.

Ob dejstvu, da svojo prihodnost v Pomurju vidijo v človeku, naravnih danostih in vrhunski kulinariki in vinih ter vsem, povezanem s tem, ni presenečenje, da se na skrajnem severovzhodu države vedno znova pojavljajo takšni in drugačni razvojni projekti. Eden zadnjih je gotovo tisti, s katerim LAS Goričko 2020 kot vodilni partner v operaciji Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih v sodelovanju z občinami Murska Sobota, Moravske Toplice in Puconci dokazuje, da gresta kolesarjenje in turizem z roko v roki.LAS Goričko 2020 je namreč kljub težavam, povezanim s koronavirusom, izvedel vrsto dejavnosti za izboljšanje promocije turistične ponudbe ter trajnostne mobilnosti v sodelujočih občinah. V okviru projekta so vzpostavili tri nova postajališča za Soboški biciklin, po eno dodatno v Murski Soboti, Moravskih Toplicah ter Puconcih. Skupaj so kupili 17 novih električnih in običajnih koles za izposojo ter izvedli izobraževanje za promotorje trajnostne mobilnosti, da turiste in lokalno prebivalstvo spodbudijo k večji uporabi koles in res doživijo vse, kar Pomurje ponuja.Izdali so tudi brošuro, s katero želijo lokalno prebivalstvo, druge obiskovalce in turiste pritegniti h kolesarjenju po Kolesarski poti okusov in kulture, ogledu znamenitosti in okušanju dobrot ob poti. Na kolesu sledijo spoznavanje kulturne in zgodovinske dediščine, odkrivanje naravnih lepot in uživanje v kulinariki.Kolesarska pot je primerna za vse, ki radi raziskujejo kulturno in zgodovinsko dediščino, odkrivajo lepote narave, spoznavajo domačine ter uživajo v okušanju tradicionalnih jedi in vrhunskih vin. Pot poteka od Moravskih Toplic, skozi Tešanovce, Mlajtince, Noršince, k Dvorcu Rakičan ter nato naprej v Mursko Soboto, skozi Markišavce v Puconce ter nazaj mimo Rimske čarde, skozi Martjance, v Moravske Toplice.