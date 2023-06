​Menišija je dobila ime po menihih kartuzijanih. Prvi zapisi o Begunjah segajo v leto 1260, ko so kartuzijani iz Bistre dobili v last od oglejskega patriarha posesti med Cerknico, Vrhniko, Logatcem in Iško. Po ljudskem izročilu so predniki meniševcev živeli na gori Slivnici. Pozneje so se preselili pod Slivnico na Njivice (ledinsko ime predela v bližini Otonice). Tu so v naravi po pripovedovanju še vedno sledi poselitve. Po ponovni preselitvi v devetem stoletju so nastale sedanje vasi: Selšček, Topol, Begunje, Bezuljak, Kožljek, Dobec in Otave. Leta 1255 je koroški vojvoda Ulrih ustanovil kar...