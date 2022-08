S kolesom do gradov

Prihajajoča jesen bo kot nalašč za kolesarske podvige, kraške lepote pa razkrivajo tudi kolesarske trase, ki so zrasle v sklopu čezmejnega projekta Interreg Italia–Slovenija, Merlin CV in prinašajo precej več od le pritiskanja na pedala. Namreč poznavanje gradov in vil celotne čezmejne regije, nekatere izmed poti so primerne za družine z otroki.

Kolesarske poti so idealne za eno- ali dvodnevne izlete.

Krožna pot po Vipavski dolini je s 35,5 kilometra primerna za enodnevni izlet, vodi pa mimo Vipavskega Križa, pozabljenega baročnega bisera, dvorca Velike Žablje ter dvorca nad vasjo Lože, v Vipavi pa vas dočaka dvorec Lanthieri, ki se poleg baročne arhitekture ponaša tudi z baročnim parkom in naravno kuliso izvira reke Vipave. Pred vrnitvijo v Ajdovščino, kjer so ostanki parka gradu rodbine Edling, pa še pogled na poznorenesančno Villo Belvedere v Zemonu. Za daljšo različico kolesarske poti po Vipavski dolini si vzemite dva dneva, dodatnih dobrih 20 kilometrov pa ob že opisanih lepotah razkrije še skrivnosti slovenskega Krasa. Pri teh ne gre zaobiti slikovite vasice Štanjel z gradom in čudovitim Ferrarijevim vrtom, nad vasjo, na vrhu griča Turn, pa samevajo ruševine manjše grajske stavbe. Tretja kolesarska trasa se razteza prek 25,8 kilometra in se začne na Socerbu z nenadkriljivim razgledom na Tržaški zaliv, zapelje vas do Hrastovelj z znamenitimi freskami, s kolesa pa sestopite v Kubedu, kjer si lahko ogledate ruševine nekdaj pomembne vojaške utrdbe.

Skok s Krasa proti Notranjski ponuja kolesarsko Pot gradov z začetkom pri Parku vojaške zgodovine Pivka, nato pa se razcepi na tri krake: prvi vodi mimo gradu Kalc do vasi Bač, drugi do Podtabora in tretji do Ratečevega Brda.