S kolesi po zraku (FOTO)

Kaj sploh je Darkfest? Predstavljajte si dokaj visoko planino v zaledju Južne Afrike in tam kilometer dolg poligon s skakalnicami in drugimi objekti, ki jih je z več kot tisoč tonami zemlje in oblikovala Darkfest ekipa. Na tej progi kolesarji presegajo 75 km/h, letijo 28 metrov daleč in tudi do 8 metrov visoko. Skakalnice na tem poligonu so ene največjih na svetu in leto za letom Darkfest ekipa ruši rekorde v vseh pogledih.Darkfest nikoli ni bil mišljen kot najbolj pričakovan dogodek na freeride MTB-koledarju, vendar enostavno je, in to že od skromnih začetkov, ko je skupina prijateljev začela graditi skakalnice, zgolj iz strasti do tega športa. Videoserija z naslovom Pure Darkness je postala prepoznavna predvsem zaradi svoje preprostosti. Šlo je predvsem za grajenje skakalnic in preživljanja kakovostnega prostega časa s prijatelji. Dejstvo, da so tile fantje eni najboljših freeride MTB-kolesarjev, je le še dodatno pripomoglo pri tem, da je Darkfest postajal vedno bolj prepoznaven. Po dveh letih serije Pure Darkness se je zdel pravi trenutek, da se zadeve premaknejo na višjo instanco. Začeli so vabiti ekipe z vseh koncev sveta in stvar je dobila učinek kotaleče se snežne kepe. Proge so postajale vedno daljše, skakalnice vedno večje, prihajalo je vedno več kolesarjev.Na žalost jemoraldogodek zaradi pandemije februarja odpovedati, kar je dodobra razžalostilo celotno MTB-skupnost. Kazalo je že, da se Darkfest letos ne bo zgodil, nato pa je Reynolds na instagramu objavil, da se vendarle bo!Končni rezultat? Najdaljši in najbolj zahteven poligon doslej. Tudi triki, ki so bili odpeljani v fazi testiranja, so presegali meje mogočega. Znameniti Step-up je poskrbel za popolno kombinacijo hitrosti in višine za doseganje novih stopenj ustvarjalnosti in napredovanja v zraku.je odpeljal Rock Solid, motokros trik, ki ga redko, če sploh kdaj, poskusijo na gorskem kolesu; gre za letenje za kolesom brez stika rok ali nog – eden najbolj tveganih manevrov v zraku.je izvedel prvi in brezhibni Cork 720, trik, ki so ga mnogi poskušali, a od začetka Darkfesta ni uspel nikomur. Proga se je končala z objektom Rocket Launchers, iz katerega so se v orbito lansirali triki, kot so double back flip, front flip, superman, seveda pa smo bili priča nekaterim najbolj spektakularnim padcem.Na letošnji Darkfest so prišli znani južnoafriški in evropski freeride MTB-kolesarji, ob Silvi tudi, dirkači svetovnega pokalainter 17-letna vzhajajoča zvezda. Vzdušje na Darkfestu je vsako leto legendarno, vendar je bilo letos nekoliko drugačno – kot bi bili vsi nekako bolj željni vsega. Seveda je ekipa tudi letos postregla z dih jemajočimi, rekordnimi potezami. Od 28-metrskih backflipov do visokih 450 spinov na Hipu in Adolfovega zloglasnega dvojnega backflipa na Rocket Launcherju. Vsekakor ne moremo mimo norega, najdaljšega (30-metrskega) dirt to dirt frontflipa na gorskem kolesu doslej, ki ga je odpeljal. Brez lesenih konstrukcij za dodatno hitrost, brez zračnih blazin, ki bi olajšale padce.A kot pravi stari pregovor, brez tveganja ni nagrade. In nesreče terjajo svoj davek. Padci pri spustih v gorskem kolesarstvu so najhujši. Zamislite si pasti pri 75 km na uro z višine 30 metrov. Na trda tla. Ike Klaassen si je pri premalo rotiranem backflipu na Rocket Launcherju na koncu proge zlomil stegnenico ter potrgal ramenske in kolenske vezi. Silva si je pri poskusu dvojnega backflipa zlomil zapestje in je bil še pred odhodom v Španijo na hitro operiran. V večini primerov pa je šlo predvsem za zvite gležnje in boleča ramena.