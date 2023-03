S katero nogo stopite v hišo, z levo ali z desno? Ni vseeno, saj le ena prinaša mir in srečo

Vsi smo že slišali za vražo, ki pravi, da če vstanemo na levo nogo, bomo ves dan slabe volje, spremljala nas bo smola in nič ne bo šlo prav. To prepričanje izvira od starih Rimljanov, ki so prav tako verjeli, da je zelo pomembno, s katero nogo vstopimo v hišo. Pravzaprav so verjeli, da ni enako, če vstopimo v hišo z desno ali levo nogo.

Po ljudskih verovanjih se namreč leva in desna stran pogosto ločita, tako da desna stran predstavlja močnejšo, dobro, naprednejšo stran, leva pa šibkejšo, zaostalo stran, ki ji sledi nesreča. Tako v ljudskem izročilu obstaja pregovor, ki pravi, da desne poti vodijo k Bogu, leve pa so poti hudiča, kar je nadalje povezano z ljudskim verovanjem, da bo tisti, ki je vstal na levo nogo, imel manj sreče in bo tisti dan slabe volje.

Leva noga torej prinaša nesrečo, in če boste z levo najprej stopili v hišo, naj bi se po starodavnih verovanjih zgodilo nekaj hudega.

Seveda pa so to le prepričanja, ki niso podprta z dokazljivimi dejstvi. Tako jih velja jemati bolj za zabavo kot zares.