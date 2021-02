S kamperjem po severni Norveški: v objemu fjordov in polnočnega sonca

Na večletno prigovarjanje, da si morava čim prej ogledati Norveško, sem vneto iskala in nizala različne izgovore: »Norveška je draga. Pravijo, da je dolgočasna. Po treh dneh si menda videl vse in hitro se je naveličaš. Poleg tega je na severu, tam zgoraj je mraz in neprenehoma dežuje. Poleti ne bom rinila nekam, kjer me bo zeblo. Tja bova šla, ko nama zmanjka drugih idej. Norveška lahko počaka.« In potem je prišel covid 19. Vsi potovalni načrti so splavali po vodi in kar naenkrat se je zdela najbolj eksotični pobeg od življenja v karanteni.Preberite več na Onaplus.si