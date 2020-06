S cvetjem na vrt privabimo čebele

Vrt, kjer bodo poleg rastlin v sožitju živele tudi živali in žuželke, bo bolj zdrav in ploden.

Sivka, najbolj medovita rastlina

Konec maja smo lahko v Ljubljani ob nekaterih zelenih javnih površinah opazili table z napisom Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. S to simpatično akcijo želi Mestna občina Ljubljana ozaveščati o pomenu pozne košnje za čebele, ki so odvisne od tega, koliko medovitih rastlin bodo imele na voljo.Tudi vsak človek bi se moral vprašati, kaj lahko stori za čebele, ki so med najpomembnejšimi prebivalci travnika, vrta, kaj vrta, vsega planeta Zemlja. Pa ne le zaradi medu, ki ga za nas nabirajo, temveč tudi ali predvsem zato, ker z opraševanjem rastlin skrbijo za njihov obstoj, ravnovesje v naravi in za prehrano človeka. Čebele, za katere sicer skrbijo čebelarji, ki jih vozijo na pašo, najdejo številne divje rastoče medovite rastline, pravkar denimo akacijo, pa lipo, kostanj, cvetlice na travniku, iz katerih pridobivajo različne cenjene vrste medu. Vendar je pomembno in bi bilo prav, da bi se vsak med nami zavedal, da lahko prispeva k temu, da bodo imele dovolj paše. V ta namen na vrtu sadimo tako imenovane medovite rastline, s katerimi bomo privabljali te koristne žuželke. Medovite rastline izločajo nektar in dajejo cvetni prah, čebele pa z letanjem s cveta na cvet opravljajo pomembno opravilo opraševanja rastlin. Medovite rastline najdemo med vsemi skupinami, tako med zelišči kot okrasnimi rastlinami, med grmovnicami in drevesi. Zelišča in okrasne rastline sadimo povprek po vrtu, pazimo le, da upoštevamo dobrososedske odnose. Sadimo jih lahko tudi med okrasne rastline, zlasti bazilika, žajbelj in materina dušica so prava dišeča popestritev na okrasnem vrtu, na primer med vrtnicami, na gredicah s trajnicami ali kot del okrasnih zasaditev v posodah.​Medovite rastline lahko sadimo tudi, če nimamo vrta, čebele bodo hvaležno priletele na balkon, teraso ali kuhinjsko polico, kamor bomo postavili lonce ali korita z dišavnicami, na primer sivko, ki velja za najbolj medovito rastlino. Privlačijo jih tudi žajbelj, meta, timijan, origano, baldrijan, drobnjak, šetraj, dobra misel, bazilika, kumina, nekatere so trajnice, druge enoletnice. To pa je že večina zelišč, ki jih vsak dan uporabljamo v gospodinjstvu, bodisi v kuhinji bodisi v domači lekarni.Da se ne bi vsako leto znova spraševali, kaj saditi, da bo čebelam povšeči in v korist, zasadimo nekaj trajnic, ki bodo več let opravljale koristno delo in hranile čebele. Izberemo trajnice, ki ne zahtevajo veliko nege in seveda ne zaščite s kemičnimi sredstvi, saj so ta lahko pogubna za čebele. Nasadimo tako okrasne rastline kot tudi zelišča. Seveda preverimo, kakšne razmere potrebuje posamezna rastlina za optimalno rast, predvsem koliko sonca, vlage in kakšno zemljo. Večina trajnic je precej nezahtevna, za dobro rast potrebujejo zemljo, ki jo pognojimo s kompostom, gnojem ali drugimi organskimi gnojili. Dobrodošle so raznolike zasaditve, tako da bo nekaj cvetelo vso sezono. Poleg že naštetih dišavnic sadimo okrasne cvetoče trajnice, na primer ameriški slamnik, ta cvete od julija do septembra, in rudbekijo, ki bo cvetela vse od avgusta do oktobra. Pogosto jo najdemo tudi ob čebelnjakih, kamor jo sadijo čebelarji. Opozorimo še, da jo je v suši treba redno zalivati. Dobrodošli bodo tudi hermelika, ki bo bogato cvetela od avgusta do septembra, ter jesenske astre, ki bodo zacvetele jeseni, ko večina drugih rastlin že odcveti.