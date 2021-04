S čim napolniti visoko gredo

Visoke grede so lahko poljubnih oblik, postavljene na zemljo ali tlakovanja tla, zgrajene iz različnih materialov, bistvo pa je, da pridelovalno površino prenesemo bližje k očem in da se nam pri obdelavi ni treba sklanjati. V njej je veliko nerazpadlega organskega materiala, ki se med sezono razgrajuje, kar povzroči segrevanje. Setev in sajenje vrtnin sta zato lahko zgodnejša kot na vrtnih gredicah.