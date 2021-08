S čem lahko popestrite poletno zabavo? Bodimo malce otročji

Prenosni ventilatorček Cool Human FOTO: Cool Human

V veliki vročini moramo skrbeti za ustrezno ohladitev in hidracijo, pri čemer si lahko pomagamo z najrazličnejšimi pripomočki in napravicami. Seveda pa se lahko ozremo tudi po malce bolj nenavadnih, a prav tako praktičnih rešitvah, kot je denimo prenosni telesni ventilator Cool Human.Napravica poleg prepiha ustvarja vodno meglico, s katero se hitreje ohlajamo, uporabljamo pa jo menda lahko celo pod oblačili. Na voljo imamo tri hitrosti ventilatorčka in dve nastavitvi za »vodno hlajenje«. Z enim polnjenjem naj bi zdržala deset ur, vodni rezervoarček pa je dovolj velik za dve uri hlajenja. Priloženo je tudi stojalce, s katerim napravico postavimo na delovno mizo in se malce hladimo tudi v pisarni. Cena? Štirideset dolarjev oziroma slabih 34 evrov.Vodne pištole znajo biti zabaven način za osvežitev. A tudi v tem primeru gremo lahko korak naprej s polavtomatsko vodno brizgalno SpyraTwo. Z enim (vodnim) polnjenjem imamo na voljo 22 silnih vodnih curkov, ki letijo do devet metrov daleč; menda se v resnici čuti odsun ob strelu.Za še močnejši strel (do 14 metrov) držimo sprožilec tri sekunde. Napolni se sama v 12 sekundah, treba jo je le potopiti v vodo. Baterija naj bi zdržala 90 vodnih polnjenj oziroma 2000 strelov. Vidi se, da njeni izumitelji obožujejo vodne bitke. Je pa za takšno pištolo treba odšteti 149 evrov.Običajne hladilne torbe, še posebno malo večje, znajo biti zoprne za prenašanje, saj so po navadi opremljene le z enim ročajem. Zato je hladilna torba v obliki nahrbtnika Igloo Reactor 24-Can Backpack, v katerega spravimo 24 (malih) pločevink pijače, še kako dobra rešitev.Torba je odlično izolirana: proizvajalec se hvali, da naj bi pijača v njej ostala hladna do dva dneva, čemur sicer malce težje verjamemo, a vseeno. Ker ima nastavljive trakove in pas, jo lahko varno nosi vsakdo. Je tudi vodoodporna z obeh strani, kar pomeni, da nam dež ne bo zmočil vsebine, če pa bi se znotraj zgodila kakšna nezgoda, nam pijača ne bo začela teči po hrbtu. No, cena je temu primerna: 110 dolarjev (93 evrov).Za konec poglejmo še ultimativnega pomočnika za ljubitelje piva: Heinekenov B.O.T. je robot za dostavo piva. Gre za promocijsko napravico, ki žal ni na voljo v prosti prodaji. Uporabniku sledi po večjih travnikih in prostorih za piknike, da ima hladno pivo vedno pri roki. Ni hujšega, kot če ti na poletni zabavi zmanjka hladnega piva sredi zanimivega pogovora. Čeprav gre za robota, sama hladilna tehnologija ni napredna: tovorni prostor je treba napolniti z ledom, noter pa gre ducat pločevink. Pivobot zna slediti svojemu lastniku, hkrati pa je dovolj pameten, da ne bo zapeljal v bazen ali po stopnicah.Cena ni znana.Še opozorilce: pločevinke so lahko tudi brezalkoholne, če pa pijemo pivo, pijemo po pameti in nato nikar ne sedemo za volan!