Ruševine gradu Kamen: po poti grofov Lambergov (FOTO)

Na gradu Kamen je prebival znameniti turnirski vitez Gašper Lambergar, ki ga opeva ljudska pesem o Pegamu in Lambergarju. V 12. stoletju so grad zgradili grofje Ortenburški, pozneje so bili lastniki Celjski grofje, od leta 1436 pa Lambergi. Grofje so grad opustili v 18. stoletju, ko so se preselili v udobnejši Katzenstein v središču vasi.

Lambergova pot je dobro označena.

Najstarejši je kvadratast romanski stolp na severozahodnem delu. Pozneje je bil nasproti njega sezidan gotski bivalni palacij s prostori v štirih etažah. V 16. stoletju je bil med njima zgrajen še osrednji renesančni palacij z notranjim dvoriščem. Južno pobočje pod gradom je bilo namenjeno terasastim vrtovom, na spodnjem delu pa je bil kompleks gospodarskih poslopij z mlinom in žago. V neposredni bližini gradu Kamen sta Škratov grad (Hudičev gradič) in arheološko najdišče Jama Zijalka.

Lambergova pot je imenovana po znameniti plemiški rodbini, ki je več stoletij gospodarila na gradu Kamen. Pot je polna skrivnosti in presenečenj, ki vas mimo razvalin pripelje v zeleno naročje doline Drage. Spada med lahke in tematske poti, dolga je 7,7 km, višinska razlika je 160 m.

Lambergova pot vodi obiskovalca od parkirišča nasproti gostišča Pri Jožovcu, mimo graščine Katzenstein, po poljskih poteh do Krpina. V Krpinu na cesti zavije levo in nato kmalu na označeno pot v gozd. Po gozdnatem pobočju gre mimo arheoloških najdišč Njivice in Zijavke ter Hudičevega gradiča vse do gradu Kamen.

Blizu sta Škratov grad in arheološko najdišče Jama Zijalka.

Potem ko ste si ogledali grad Kamen od blizu, se po cesti skozi naselje vrnete v Begunje ali pa nadaljujete po poti nad gradom skozi zeleno dolino Draga, kjer se lahko okrepčate v gostišču, in se v Begunje vrnete po poti na drugi strani potoka.

Še o dolini Draga. Od Begunj se ob potoku Draga k vznožju Karavank vije zelena dolina. Iz nje pohodniške poti vodijo na okoliške vrhove. Poleti se v dolini pase govedo. Takrat ponuja zavetje pred poletno vročino, v vseh letnih časih pa je izhodišče za pohode na planine in vrhove Begunjščice. V dolini je gostišče Draga, ob njem pa lokostrelski parkur, ki ponuja posebno doživetje v zavetju gozda tudi lokostrelskim začetnikom.

Poleg Lambergove poti so na tem območju še Vaška, Pastirska in Petrova pot ter Podgorska kolesarska pot. Begunje ponujajo še vrsto drugih turističnih znamenitosti, kot so Muzej Avsenik, Muzej talcev in graščina Katzenstein. Okolico krasijo cerkvice sv. Urha, sv. Petra in sv. Lucije, kapelica Jožeta Plečnika, znana pa je seveda tudi gostilna Pri Jožovcu.