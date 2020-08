Rumeni, zeleni in rdeči hrustljavi plodovi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Je ena od osnovnih sestavin ajvarja. FOTO: Marina Gorevaya/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Na naših vrtovih dobro uspeva. FOTO: Dleonis/Getty Images

Po okusih poznamo sladke, ostre in nekaj vmes.

Paprika je ena najbolj priljubljenih vrtnin, ki zasedajo pomembno mesto na naših vrtovih in v kuhinji. Okusna in vsestransko uporabna je na mizi predvsem v poletnih dneh, ko je njena sezona na vrhuncu.Poznamo številne sorte, ki jih uporabljamo za različne namene, po okusu jih delimo na sladke, ostre in polostre, po barvi pa predvsem na rumene, zelene in rdeče, pa tudi nekaj vmesnih, na primer oranžno. Razlikujejo se po oblikah in mesnatosti, okrogle in srčaste so bolj mesnate, podolgovate pa manj.V sezoni se naužijemo svežih plodov, za zimo pa jih pripravimo v različnih shrankih. Če papriko kupujemo, jo za nekaj časa namočimo v ledeni vodi, posušimo in damo v hladilnik. Tako bo dlje ohranila svežino.Svežo pripravimo v številnih solatah, običajno mešanih, odlično se kombinira s paradižnikom. Obvezno ji dodamo na koščke ali kolobarje narezano čebulo. Imenitno solato pripravimo iz paprike, paradižnika, kumar in stročjega fižola, prav tako s čebulo, zabelimo pa s kisom in bučnim oljem. Potrebujemo le še kos kruha in krepka malica je tu. Mnogi pravijo, da ni boljšega kot kruh, namočen v tekočino, ki nastane v solati, v kateri se prepojijo okusi sokov zelenjave in zabele. Seveda ga ne bomo pomakali v skupno skledo.Svežo dodajamo tudi narezkom, mesnim, sirnim ali zelenjavnim, narežemo jo na rezine ali koščke in očistimo semen. S prijetnim okusom pa bo obogatila številne jedi. Enostavna, izjemno okusna hitra poletna jed je sataraš, to je dušena čebula, paradižnik in paprika. Če ga skuhamo v večjih količinah, ga vložimo v stekleničke in prihranimo za zimo. Imeniten bo tudi kot osnova za polivko za testenine ali rižoto. Paprika je osnova z imenitno piščančjo obaro, ki ima po njej kar ime, paprikaš, dodajamo pa jo v številne omake in priloge.Iz nje pripravimo številne jedi za ozimnico, na primer ajvar, znani namaz oziroma omako, ki izvira iz balkanskih dežel. Lahko je pekoč ali blag, odlikuje pa ga izrazit okus, ki ga ojačamo z dodajanjem feferonov. V steklenice lahko vložimo tudi pečeno papriko, ki bo pozimi odlična priloga k narezkom, pečenemu mesu in drugim jedem, ali pa papriko vložimo v kis.Zaradi oblike in čvrste strukture so primerne za polnjenje, tako jih pripravimo na številne načine.