Rumeni medij, nikar ne povej, katero telo najlepše v deželi je tej

Po vrnitvi z dopusta so me v oči zbodli naslovi člankov v rumenih medijih, ki objektivizirajo ženska telesa. Najbrž me to niti ne bi tako zelo motilo, če ne bi imela za sabo več kot desetletja bitke z anoreksijo in če ne bi vedela, kam vodi pretirana želja po tem, da imaš vitko telo, izza katere se seveda skriva cela množica drugih dejavnikov, strahov in pričakovanj.Več preberite tukaj