Rumeni in svinjski goban imata novi imeni

Rumeni goban (Boletus appendiculatus), ki se zdaj imenuje rumeni maslenec (Butyriboletus appendiculatus), spada v skupino gobanov, ki imajo že od rane mladosti rumeno trosovnico in se lahko zamenjajo s kakšnimi drugimi vrstami, ki imajo prav tako rumeno, tudi do rahlo oranžno trosovnico.

Klobuk rumenega maslenca je včasih zelo velik.

Vrsto je prvič znanstveno opisal nemški mikologleta 1774 kot Boletus appendiculatus. Do leta 2014 so jo uvrščali v rod gobanov, molekularna filogenetska analiza pa je pokazala, da je ta goba genetsko ločena od gobanov, Boletus, zato je bil ustvarjen novi rod Butyriboletus – maslenci. Klobuk ima premera od 8 do 15 cm, je polkrožne oblike in mlad izbočen, ko se razpre, postane blazinast kot vsi gobani. Je suh, bolj bež kot rjav, vendar brez rožnatih ali rdečkastih odtenkov. Trosovnica je iz rumenih cevk, ki so kratke in na pritisk pozelenijo. Pri starih gobah se okrogle luknjice precej povečajo. Bet je visok od 6 do 8 cm in do 4 cm debel. Mlad je trebušast, nato postane valjast, včasih je ukrivljen in enakomerno debel. V dnišču je nekoliko podaljšan v koren. Je rumenkaste barve in ozaljšan z rumeno mrežico. Meso je rumenkasto, zlasti v betu, na prerezu rahlo pomodri, v dnišču pa pordeči. Je prijetnega vonja in okusa. Zelo radi ga imajo črvi, zato najdemo včasih popolnoma črvivega. Je precej pogosta goba, raste v listnatem gozdu, najraje v toplem, suhem poletju in jeseni. Goba je užitna, zelo dobra, le bet je nekoliko trd in žilav. Ker pa je zelo rad črviv, je mnogokrat neuporaben. Zamenjamo ga lahko z neužitnimi gobani z rumeno trosovnico, nabiralci ga pogosto zamenjajo tudi s pogojno užitnim svinjskim gobanom (Boletus luridus), ki ima rumenkasto do oranžno trosovnico.

Mlad rumeni maslenec je trebušast, nato postane valjast.

Trosovnica lupljivca je rumeno oranžna, bet rumen in prekrit z močno rdečkasto mrežico.

Svinjski goban (Boletus luridus) ima prav tako novo ime in je prestavljen v novi rod, zdaj se imenuje svinjski lupljivec (Suillellus luridus). Klobuk ima premer od 5 do 20 cm, mlad je polkrožne oblike, nato se zravna in ostane rahlo izbočen. Suh je žametast, olivno rjavkaste do oranžne ali rjave barve, včasih je temno rjav ali celo rdečkast. Trosovnica je iz cevk, luknjice so drobne in mlade rumeno oranžne barve, pri starih gobah postanejo rdečkaste. Bet je od 10 do 15 cm visok in do 5 cm debel. Spodnja površina je rumena, povsod prekrita z velikim rdečim mrežastim vzorcem. Proti dnišču je temno rumen z rdečimi odtenki. Meso je rumenkasto do sivkasto, na prerezu takoj postane modro zeleno, pozneje bolj svetlo modro. Je prijetnega vonja in okusa. Raste v različnih gozdovih, najraje v travi ob robu gozda, od poletja do pozne jeseni, in je precej pogost. Goba je pogojno užitna, surova ali ob hkratnem uživanju alkohola je lahko škodljiva in povzroči prebavne motnje. Vendar je okusna in po termični obdelavi uporabna za različne jedi.

Svinjski goban najraje raste v travi ob robu gozda.

Spet apeliram na nabiralce, nabirajte le gobe, ki jih poznate; tistih, ki jih ne, ne podirajte ali brcajte, saj s takšnim dejanjem kažete svoj odnos do narave!