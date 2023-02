Rumena prinese sonce

Trendi notranje opreme se stalno spreminjajo, a ne glede na to, kateri prevladujejo, obstaja pravilo, ki je vedno aktualno in se glasi: vsakemu prostoru je treba dodati malo barve, ki zagotavlja prijetno počutje. Ena od njih je rumena. Njeni odtenki so zlasti dobrodošli v mračnih, temačnih, sivih dneh. Rumena je barva motivacije in dokazano spodbuja pozitivna čustva, saj spominja na sonce. Če bi radi z njeno pomočjo v dom priklicali toplino, poglejte nekaj čudovitih idej.

Toplina in eleganca

Pastelni odtenki rumene so idealni za dnevno sobo. Ker niso preveč živahni in vpadljivi, lahko z njimi popestrite eno od sten, njihov učinek pa še okrepite s pomočjo detajlov. Pridušeni rumeni toni zagotavljajo prijetne občutke in ustvarjajo na pogled topel, sončen dom.

Za občutek topline so dovolj že rumeni detajli. FOTO: Tomap49/Getty Images

Druga priporočljiva uporaba rumene kot notranje barve je kombinacija s sivimi odtenki, ki je med notranjimi opremljevalci zelo priljubljena. Rumena hladnim sivim tonom zagotavlja živahnost, siva pa blaži vpadljivost rumene. Sive stene v družbi rumene zofe ali fotelja ustvarijo eleganten in hkrati topel prostor. Če se vam zdi, da je rumeno pohištvo ali pleskanje sten s to barvo le malce preveč za vaš okus, sonce z njeno pomočjo v dom spustite v obliki detajlov, ki jih lahko, če bi se živahnih tonov naveličali, hitro zamenjate z drugimi. Blazine na sedežni, vaze, rumene odeje, preproga – to je le nekaj uporabnih okraskov, ki imajo učinek sončnih žarkov.

Ena živahna stena

Z rumeno se lepo kombinirata tudi rjava in črna. Staro pohištvo denimo lahko dopolnite z rumenimi detajli in tako v prostore spustite optimizem ter radost. Gre za kombinacijo toplih barv, ki retro pohištvu pričara sodoben pridih, hkrati v celoten ambient prikliče toplino rumenega sonca. Rumena in črna tvorita drznejšo kombinacijo. Dobrodošla je kot okras ene od sten ali v obliki detajlov. Ena od idej, kako jo uporabiti, je črn kavč z rumenini odejami in blazinami, lahko pa si v tej kombinaciji omislite tapete za eno od sten.

Z njeno pomočjo v dom vnesemo toplino.

Notranji opremljevalci priporočajo kombinacijo odtenkov, ki zagotavlja posebno dinamiko. To si lahko zagotovite s tem, da v živahno rumeno obdate samo eno steno. Trik izberite za manjše prostore, denimo predsobo, in sonce v njej vas bo pozdravilo vsakič, ko boste stopili skozi vrata.

Rumeno-črna kombinacija za sofisticiran videz FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Rumeno z namenom zagotavljanja občutka topline lahko uporabite tudi tako, da vanjo odenete katerega od kosov pohištva: stole, mizo, komodo … Barva zagotavlja naval energije, in če boste z njo prebarvali katerega od starejših kosov, mu boste pričarali novo svežino, prostoru pa toplejše vzdušje. Tudi odtenek gorčice lahko na subtilen način v dom vnese pozitivno energijo: če boste denimo na kuhinjska okna namestili zavese v tej barvi, boste imeli v še tako turobnih dneh občutek, da vam sije sonce.