Rožice, ki so mehke kot bombaž

Nežne mačice so nepogrešljive tudi v dekoracijah, ki označujejo bližajoči se praznik: veliko noč. Na njihove vejice obesite pisano pobarvana spihana jajca, lepo dopolnjujejo velikonočne šopke, za malo drugačen okras, namizno dekoracijo, pa iz njih izdelajte manjši venček, v njegovo sredino položite pirhe ter ustvarite vtis gnezda.

Razkošje v vazi

Za retro videz jih postavite v starinsko zalivalko.

Romantika v družbi lučk

Mačice so očarljive v družbi skromnih zvončkov ter razkošnejših narcis in tulipanov.

Topli dnevi so že prebudili vrbe, na katerih vsako pomlad zacvetijo nežne mačice, ene prvih napovedovalk prebujajoče se narave. Mehke, sive znanilke toplejšega letnega časa na plan pokukajo na vejah vrb, rastlin, ki, odvisno od vrste (v Sloveniji jih poznamo približno dvajset), rastejo v obliki grmovja ali dreves na relativno vlažnih predelih v bližini rek in jezer, velikokrat pa tudi na obrobju gozdov. Njihovi cvetovi so zelo drobni in združeni v socvetja, ki jih imenujemo mačice.Njihova velikost in oblika sta prav tako odvisni od vrste drevesa ali grma, na katerem zacvetijo: ene so večje, druge manjše, ene podolgovate, druge bolj okrogle, dejstvo pa je, da so vse prijetne na pogled in odlične za spomladanske dekoracije. Tudi zato, ker za obstojnost ne potrebujejo vode, posušene z njimi prekrite veje lahko dolgo krasijo domovanje. In kako z njimi popestriti dom?Najenostavnejši način je, da nabrane veje v obliki šopka položite v vazo primerne velikosti. Najbolj se izrazijo v veliki, okrogli stekleni vazi, ki jo lahko postavite kar na tla, za namizne dekoracije izberite manjše, lahko pa se odločite za skandinavski minimalizem in šopek mačic s kratkimi vejicami položite v miniaturne steklene vaze ter z njimi okrasite vse prostore doma.Za retro videz izberite kovinsko vazo, morda starinsko zalivalko v bakreni barvi. Dekoracija je odlična za balkone, terase in druge zunanje prostore.Mačice vrb se lepo vključujejo v spomladanske šopke. Očarljive so v družbi skromnih zvončkov ter razkošnejših narcis in tulipanov. Pri izdelavi šopka v tej kombinaciji poskrbite, da bodo mačice nekoliko višje od preostalega cvetja. Tako boste pričarali posebno dimenzijo naravnega okrasja doma. Ker boste zaradi družbe drugih cvetlic tudi mačice morali postaviti v vodo, se bodo sčasoma razcvetele.Zaradi obstojnosti so mačice idealne za izdelavo trajnih okraskov, med katere spada venček, ki ga v pozdrav pomladi obesite na vrata ali postavite na mizo. Ker so veje vrb zelo prožne, jih boste zlahka ovili okoli osnove in po svojem okusu polepšali zunanjost ali notranjost bivališča. Dodate lahko različne umetne ali naravne dodatke, odvisno od vašega sloga, prijetna očem je denimo kombinacija mehkih vrbovih mačic in prav tako obstojnega temno zelenega bršljana ali vejic pušpana.Za uživanje v spomladanskih večerih si priskrbite nekoliko večje veje mačic, z njimi okrasite balkon ter po njih napeljite dekorativne lučke ter ustvarite romantično kombinacijo, ob kateri bo preživljanje večerov na balkonu prijetno ter v duhu prebujajoče se narave.