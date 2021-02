Rože za mamo

Z izdelavo rože boste razveselili otroke in še obdarovanke. FOTO: Natalia Bodrova/Getty Images

Potrebujete:



paličico ali slamico ali tanko vejo

barvast karton ali papirnati krožnik za cvet

barvast karton za liste

barvice, najbolje tempera ali akrilne

škarje

lepilo



Navodilo:



Oblikujte cvet iz kartona ali papirnatega krožnika. Po želji pobarvajte paličico z želeno barvo. Izrežite liste iz kartona. Nalepite cvet in liste na paličico.

Za izdelavo rože potrebujete dvoje: paličico, ki bo predstavljala pecelj, in material, iz katerega boste izdelali cvet. V pecelj lahko spremenimo denimo slamico za pitje, paličico od sladoleda, zobotrebec za ražnjiče ali kar koli imamo pri roki. Paličice iz lesa, kot sta zobotrebec in sladoledna paličica, pobarvamo z zeleno ali pa drugo želeno barvo, odvisno od želja in domišljije.Uporabimo lahko tempera barve ali flomastre, odvisno od starosti otroka in stopnje packarije, ki smo jo pripravljeni po končanem delu pospraviti. Če imamo doma pisan svileni papir, lahko pecelj izdelamo tako, da premažemo (najbolje leseno) paličico z lepilom, iz papirja izrežemo čim daljši trak, okoli 1,5 cm širine, in ga pod kotom 45 stopinj ovijemo okoli paličice. V pecelj se lahko spremeni tudi ravna vejica, ki jo z otrokom poiščemo med sprehodom v naravi.Cvet in liste bomo najlažje izdelali iz tankega kartona. Rezanje kroga za cvet si lahko nekoliko olajšamo, če za cvet uporabimo barvaste papirnate krožnike, ki se nam morda valjajo doma še od kakšnega piknika. Če jih imamo, jih najprej obrežimo, da ustvarimo cvetne liste (povsem dovolj so zgolj ravni rezi proti središču krožnice, lističe pa nato nekoliko privihamo, da bodo bolje vidni). Lističe lahko izrežemo še manjšemu krožniku, ki ga nato prilepimo znotraj večjega.Na sredino prilepimo krog iz rumenega ali rdečega kartona oziroma papirja. Če ga nimamo, naj ga otrok izdela sam, tako da pobarva krog na listu papirja. To je odlična priložnost, da otroka naučite ravnanja s šestilom, če ga še ne zna uporabljati. S šestilom boste z lahkoto izrisali tudi lične zelene liste. Narišete jih z dvema enako velikima krožnicama, ki se sekata tako, da nastane (limoni podobna) oblika lista. Prilepite cvet in liste na paličico in roža je končana. Po želji lahko naredite več rož in jih združite v šopek, lahko pa izdelan cvet posadite v ličen steklen lonček, v katerega ste dali mivko, kamenčke ali kak drug material.Sladkosnedim obdarovankam lahko rožo okrasite s čokoladnimi bomboni v ovojnem papirju, ki jih polepite v sredino cveta in na vsak listič po eno. Mamice se bodo razveselile, če jim bo otrok v sredino cvetlice (na rumeni del) napisal kako lepo misel ali pesmico. Prilepi lahko tudi svojo fotografijo.Zgornji nasveti veljajo za oblikovanje cvetov, kakršne rišejo otroci. Kaj pa, če bi radi naredili cvet vrtnice?Narežite na trakove različnih širin papirnate kuhinjske brisače in jih pobarvajte z rdečo. Še bolje je, če uporabite rdečo papirnato servieto. Trak zavijte v rolico, ki jo nato na spodnji strani prilepite skupaj. Pod prvi svitek ovijte nekoliko širši trak in znova pričvrstite. Nadaljujte delo, dokler ne bo umetnina podobna cvetu vrtnice.