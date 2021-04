Rovinjski dom Harryja Potterja

Notranjost so lahko uredili po lastnih zamislih.

Hotel je namenjen odraslim, ki si želijo vzeti čas zase

Vsaka od sedmih sob ima ime po eni od rovinjskih ulic

Ko sta zakoncaprvič počitnikovala v Rovinju, sta bila odločena, da se tja še vrneta. In sta se vračala. Nista pa niti pomislila, da se bosta nekega dne vrnila kot lastnika hotela. A se je zgodilo prav to. V starem mestnem jedru je pred tremi leti zrasel butični hotel Spirito Santo Palazzo Storico, ki zaradi svoje pravljične podobe privablja goste z vsega sveta.Podjetnikuse je ideja o manjšem hotelu v Rovinju zdela izvrsten poslovni izziv.»Rovinj se zadnja leta razvija v luksuzno destinacijo. To in sama podoba kraja sta razloga, ki sta nas prepričala, da se investicija izplača. Prevladala je tudi bližina Istre, Dalmacija se je zdela predaleč,« pravi o odločitvi za investicijo. Po daljšem iskanju sta z ženo našla zanimivo lokacijo v središču Rovinja. »Ali ni bilo pogleda na morje ali je bilo premalo prostora, nerešeno lastništvo in podobno so bili razlogi, da je nekaj možnih lokacij odpadlo. Potem pa se je zgodilo nekakšno naključje,« pripoveduje Janez. Tri na pol porušene hiše na prvi pogled morda niso delovale prav atraktivno, za tisto, kar sta imela Bidovčeva v mislih, pa je bilo idealno. Objekti so bili iz 18. stoletja, ob čemer je njun sin pripomnil, da so videti kot dom Harryja Potterja. Ker je staro mestno jedro zaščiteno, je bilo za prenovo potrebno dovoljenje konservatorjev s podrobnimi navodili.Hotel ima zaščiteno zunanjost, ki je ni bilo mogoče spremeniti, predpisani so bili fasada, okna in vse, kar se vidi z javnih površin.Notranjost pa so lahko uredili po svoje – gre za kombinacijo starega z modernim. Vsaka od sedmih sob ima ime po eni od rovinjskih ulic. Hotel s štirimi zvezdicami se imenuje po bližnji cerkvici Svetega duha, porušeni sredi 50. let prejšnjega stoletja. Šest etaž na 400 kvadratnih metrih, na katerih je sedem razkošnih in modernih sob, je medsebojno domiselno povezanih v celoto s terasami. Jedilnica je skupna, prav tako dve odprti terasi in ena zaprta ter vinski in aperitiv bar z velikim izborom pijač. Obiskovalci so navdušeni nad dvema starima vodnjakoma, kamini in zidno fresko. Unikatni objekt s posebnim dizajnom privablja goste z vsega sveta.Do lanskega izbruha epidemije je bilo v gosteh največ Američanov, Avstrijcev, Nemcev in Angležev. Od pojava covida-19 je bilo največ Avstrijcev in Nemcev, zunaj glavne sezone pa Slovencev in Hrvatov. Največ gostov je od maja do novembra, spomladi in jeseni prednjačijo tisti, ki raziskujejo notranjost Istre, njeno kulinariko. Pred kratkim so hotel znova odprli. Gostje že prihajajo in Bidovec pričakuje solidno sezono.