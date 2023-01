Rolls-Royce: šest tisoč naročil po pol milijona

Leta 2022 se večina industrije spominja po pomanjkanju sestavnih delov in manjših dobavah. To velja tudi za BMW in Volkswagen, a če kaj, so se v obeh koncernih znova potrudili, da je bilo dovolj sestavnih delov za tisto najdražje in najbolj donosno, kar zmorejo izdelati. Torej za avtomobile znamk Rolls-Royce in Bentley.

Rolls-Royce ima za seboj še eno rekordno leto. FOTO: Arnd Wiegmann, Reuters

Zelo verjetno najbolj luksuzna znamka na svetu, britanski Rolls-Royce, je lani našel več kot 6000 kupcev, kar sicer ni pomenilo tako velike rasti kot v letu 2021, a ob osemodstotnem izboljšanju le imajo nov rekord. Povprečna cena prodanega avtomobila je znašala okoli 500.000 evrov, še leta 2014 »samo« 200.000. Utrpeli so manjši padec prodaje na Kitajskem in v Rusiji, a to nadomestili z drugimi trgi; posebej dobro so prodajali v Ameriki, ki predstavlja 35 odstotkov njihovega posla.

Električna prihodnost

Njihov šef Torsten Müller-Ötvös je sicer malce potarnal, da njihov pristop, da se avtomobil kar najbolj pripravi po željah strank, vpliva na »vedno bolj domiselna, osebna in tehnično zahtevna naročila«. Gre tudi že za napol karoserijske dodelave oziroma izdelovanje karoserije po naročilu, kot na primer pri izvedbi boat tai, kjer je zadnji del malce podoben krmi jahte. Sicer je bil lani njihov najbolje prodajani model suv cullinan, ki so ga v ponudbo dodali leta 2018.

35 odstotkov posla predstavlja ameriški trg.

Müller-Ötvös se je hkrati pohvalil, da imajo polne knjige naročil tudi za dobršen del letošnjega leta pa tudi rezervacij za prvi električni rolls-royce spectre, ki bo nared konec leta. Pri Rolls-Royceu so že pred približno desetletjem izdelali koncept­ni model na električni pogon in ga dali v preizkus približno 400 stalnim strankam. Testni poligon je bila okolica Ženevskega jezera in po vožnji so petičneže povprašali o vtisih: polovica jih je bila navdušena, da ima avtomobil takoj velik navor in da je še tišji od bencinskega ghosta, niso pa bili pripravljeni na kompromise glede dosega (okoli 150 kilometrov). A menda je že ustanovitelj družbe Charles Rolls davnega leta 1904 vozil električni avto in se spraševal, zakaj je tako malo polnilnih mest ...

Po letu 2030 le še električni rolls-roycei.

Za kupce spectra to najbrž ne bo problem, saj imajo tako bogati ljudje verjetno dom ali podjetniško parkirišče, kjer je mogoče urediti čisto vse, tudi kakšno ultra hitro polnilnico. Pri Rolls-Royceu so že pred časom napovedali, da bodo po letu 2030 njihovi avtomobili le še električni.

Britanska izdelava

Avtomobili znamke Rolls-Royce zdaj že dve desetletji nastajajo v tovarni v Goodwoodu. To je bila tudi posledica izida zamotanega posla, v katerem je BMW sploh prišel do Rolls-Roycea. Ta je bil na prodaj skupaj z Bentleyjem, za oba sta se hkrati ognjevito potegovala Volkswagen in BMW. Zdelo se je že, da je VW pod vodstvom Ferdinanda Piecha, ki je takrat pokupil marsikaj, zmagal, a se je izkazalo, da je BMW pridobil pravice do imena in značke Rolls-Royce. Potem so se dogovorili, da Bavarci dobijo Rolls-Royce, VW pa Bentley, skupaj z dotedanjo skupno tovarno v Creweju, BMW pa je za Rollsa zgradil novo.