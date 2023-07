Rokodelci se vračajo v Slovenj Gradec (FOTO)

Rokodelske razstave v Slovenj Gradcu imajo bogato tradicijo in so ena najpomembnejših predstavitev ročno izdelanih izdelkov. Od prve razstave domačih in umetnostnih obrti leta 1977 so se družbene, kulturne, ekonomske in okoljske razmere temeljito spremenile.

»Nova izdaja trienala rokodelstva in obrti poskuša prikazati spremenjena razmerja na področju kultur ročnega izdelovanja in izpostaviti aktualnost ter relevantnost tovrstnih procesov,« so povedali organizatorji. »Na tem dogodku oziroma razstavi želimo predstaviti izdelke, materiale in prototipe, ki temeljijo na ročni izdelavi in izhajajo iz tradicionalnih rokodelskih panog. Rokodelstvo opredeljujemo kot različna tradicionalna znanja, spretnosti in veščine, ki se ohranjajo in prenašajo iz preteklosti ter so pomemben del nesnovne kulturne dediščine. Rokodelstvo je tudi sodobno umetniško in oblikovalsko ustvarjanje rokodelskih izdelkov. Ti so izdelani pretežno ročno in z uporabo orodja ter v manjših količinah; izkazujejo pa ročne in umetniške sposobnosti.«

Tudi glasbila spadajo med rokodelske izdelke.

Dodajajo, da želijo na razstavi poleg tradicionalnih izdelkov in predstavljanja mojstrskega znanja, spretnosti in veščin posebej prikazati tudi izdelke in projekte, ki temeljijo na uporabi naravnih in lokalno pridobljenih materialov, ki inovativno in konceptualno uporabljajo rokodelske tehnike in simboliko, ter tiste, ki se skozi raziskovanje ročnih procesov izdelave ukvarjajo s socialnimi, političnimi in okoljevarstvenimi problematikami.

Javni poziv

Konzorcij partnerjev projekta Trienale rokodelstva in obrti sestavljajo Koroški pokrajinski muzej, Koroška galerija Likovnih umetnosti, Podjetniški center Slovenj Gradec, Slovenski etnografski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje v sodelovanju s Centrom za kreativnost in Centrom Rog.

Za sodelovanje na trienalu so objavili javni poziv, ki je namenjen rokodelcem, obrtnikom, oblikovalcem, umetnikom ter drugim ustvarjalcem in kolektivom različnih izobrazb in profilov, ki se ukvarjajo z različnimi načini ročne izdelave na temelju rokodelskega znanja. Namen javnega poziva je zbrati čim bolj celosten nabor del, ki bodo temelj trienalne razstave rokodelstva in obrti v Slovenj Gradcu.

Izbrana dela bodo predstavljena na razstavi, kuratorska skupina pa bo izbor lahko dopolnila tudi s predlogi del po lastni presoji. Ob razstavi bo izšel tudi spremljevalni katalog, ki bo dokumentiral in predstavil izbrana dela. Razstava bo konec leta 2023 gostovala tudi v Slovenskem etnografskem muzeju ter Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Razstava bo odprta od 14. septembra do 14. oktobra 2023.

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj je ob razstavi leta 2010 povedal, da so bile prve razstave pomembne za prebujenje ustvarjalnosti na področju domačih in umetnostnih obrti v okvirih prejšnje družbene ureditve, ki tem dejavnostim ni bila najbolj naklonjena, in so pogosto imele predznak tehnološke in še kakšne zaostalosti: »Sledil je razcvet dejavnosti v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja in razstava je začela bienalno predstavljati najbolj kakovostne izdelke, hkrati pa je postajala tudi reprezentančni pregled tržnih možnosti in priložnosti.«

Cirila Šmid izdeluje dražgoške kruhke.

Drzna postavitev razstave leta 2010 v Slovenj Gradcu Fotografije: Primož Hieng