Rojeni v oktobru, a obožujeta sonce

Rojeni v oktobru, vaši cvetlici sta kozmeja in žametnica, ki s svojo toplo sončno barvo popestrita prav vsak vrtiček ali balkon, zato si le omislite kakšno sadiko. Dobra novica je, da sta obe rastlini izredno nezahtevni in preprosti za vzgojo, zato sta odlični tudi za začetnike. Žametnica je v zadnjih letih postala simbol optimizma in blaginje, kako tudi ne, ko pa njeni rumeni in oranžni cvetovi močno spominjajo na zlatnike.

Posadimo jih na sončno lego in v dobro odcedno zemljo. FOTO: Shef-time/Getty Images

Kljub temu so jih v zgodovini povezovali s smrtjo in žalovanjem, v mnogih deželah po svetu je še vedno tradicionalna cvetlica ob dnevu mrtvih, a razlog za to je veliko bolj pozitiven, kot bi bilo pričakovati. Mnoge kulture, med njimi denimo mehiška, namreč verjamejo, da tople barve žametnic predstavljajo sončne žarke, ki pomagajo tistim, ki so nas zapustili, najti pot v onstranstvo. Na drugem koncu planeta, v Aziji, žametnice zaradi podobnosti s soncem uporabljajo pri poročnih slovesnostih, v Indiji so tudi simbol prijateljstva.

Ne glede na to, kaj z njimi častijo v različnih kulturah po svetu, so si povsod enotni, da njihovi cvetovi močno spominjajo na sonce, njegove žarke in toplino. To imajo žametnice tudi izjemno rade, zato jih sadimo na sončno lego in v dobro odcedna, rodovitna tla. Čeprav ne marajo nenehno vlažne zemlje, jim prija dokaj pogosto zalivanje, najboljše dvakrat tedensko, a po malo, da se bo imela prst v vmesnem času čas nekoliko posušiti. So enoletnice, ki se razmnožujejo s semeni, svoje prve rastline pa zasadimo v obliki sadik, saj bodo tako hitreje in bolj bujno vzcvetele.

Cvetlici se uporabljata tudi v zdravilstvu.

S cvetovi nas bodo razvajale od pomladi do jeseni, pazimo le, da jih na prosto posadimo šele maja, ko je nevarnost pozebe mimo. Zaradi njihovega precej močnega vonja so vrtnarji nekoč verjeli, da so žametnice strupene, a ne tisti, ki so živeli v stari Grčiji in Rimu. Tam so jih namreč uporabljali v zdravilstvu za zdravljenje opeklin, izpuščajev in površinskih ran, saj so kmalu spoznali njihove antiseptične in protivnetne lastnosti, uporabljali pa so jih tudi za barvanje tkanin in celo za izdelavo kozmetike.

Kozmeje so večinoma bele in vijolične pa tudi rdeče in oranžne. FOTO: Lianem/Getty Images

Kozmeje razveseljujejo v rumenih, oranžnih in rdečih odtenkih ter tudi ljubitelje bele in rožnate barve. Ker začnejo cveteti šele, ko se začnejo dnevi krajšati, so odlična popestritev jesenskih okrasnih vrtičkov, simbolizirajo pa ravnovesje, mir in nedolžnost. Enako kot žametnice imajo antiseptične in protivnetne lastnosti, zato so tudi njih nekoč s pridom uporabljali v zdravilstvu. Z žametnicami imajo še eno skupno lastnost – obožujejo sonce, zato jih sejemo na sončno lego v nekoliko bolj kisla tla, čeprav bodo povsem zadovoljne v kakršni koli prsti, da je le dobro odcedna.

Na prosto jih prestavimo maja, ko ni več nevarnosti pozebe.

Če želimo, da bodo bujno cvetele, se izogibamo preveč rodovitni prsti, saj bodo v tem primeru vsa hranila usmerile v rast listov. S temi marjetkam podobnimi enoletnicami bomo jeseni, ko mnogo rastlin že odcveti, razveselili metulje in čebele. Na prosto jih sejemo, ko je nevarnost za pozebo mimo, torej maja, lahko pa jih že od štiri do šest tednov prej posejemo v lončke v kakovosten substrat in postavimo na okensko polico, kjer bodo počakale do selitve na prosto.